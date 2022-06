1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

2006 yılında 'The Journal of Clinical Endocrinolojy and Metabolism'de yayımlanan bir çalışmaya göre su sıcaklığının kalori yıkımında etkili olmadığı bildirilmiş. Yani soğuk su içenlerle ile sıcak su içenlerin harcadığı kalori arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.