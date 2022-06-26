Marmaris'te orman yangını: Yemyeşildi küle döndü

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Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgârın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki ticari husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangın kızılçam ağaçlarıyla kaplı 4 bin 500 hektar alanda etkili oldu. Yangın dün kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları, dün günün ilk ışıklarıyla 3'ü Katar'dan gelen 46 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçakla havadan da sürdü. Karadan ise 405 arazöz ve 2 bin 202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA ve 1169 araç ile 1204'ü orman işçisi olmak üzere 4 bin 587 kişilik personelle çalışmalara destek verildi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, önceki akşam yaptığı açıklamada yanan alanlarla ilgili bilgi vererek, "Net olarak 'Burası tamamen yanmış' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu" demişti.

‘GEÇMİŞ OLSUN’

Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Marmaris Kriz Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Kirişci, Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, “Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Bütün aziz milletimize ‘Geçmiş olsun’ diyorum. Soğutma çalışmaları devam edecek. Türkiye’deki orman yangınlarının yüzde 88’i insan kaynaklıdır. Bu tedbirsizlik, özensizlik ve kasti olabilir. Yüzde 55’i hassas ormanlardan oluşan böyle bir coğrafyada, turizm cennetinde hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.

4 BİN 48 SORTİ YAPILDI

Yangın süresince 1069 saat uçak ve helikopterin uçurulduğunu belirten Başkan Kirişci, “4 bin 48 adet sorti yapılmıştır. 1 Mart’tan itibaren 13 bin 384 ton su atılmış. Bu yangında atılan su miktarı ise 12 bin 400 ton. Bu da yangına verdiğimiz önemi gösteriyor” diye konuştu.

Soylu da “Yangına dünya standartlarının üzerinde hızda müdahale edilmiştir. 87 saattir buradayız. Bu bizim görevimiz. Farklı işlerimiz de var, bunları sürdürmek zorundayız” diye konuştu.





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Marmaris’teki orman yangınının söndürülmesinde, havadan müdahaleler etkili olurken, jandarma ve Emniyet’e ait helikopterler de çalışmalarda yoğun şekilde kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na ait helikopterlerden biriyle bölgeden anbean görüntü alınarak, yeni yanan bölgelerin tespiti yapıldı. Görüntü alan helikopterin yardımcı pilotu komiser Özge Karabulut Coşan, “İlk günden itibaren yangına müdahale operasyonunda görüntü alıp, ilgili veri merkezi ve kurumlara iletiyoruz. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemine sahip helikopterimiz, elektro optik, düşük ışık, termal modlara sahip” dedi.

GÖKTÜRK-1’İN GÖZÜNDEN







Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris’teki orman yangınında zarar gören ve ‘Göktürk-1’ uydusu ile uzaydan görüntülenen alanı sosyal medyadan paylaştı. Mesajda, “Marmaris’te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı” denildi.

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SIRA SOĞUTMADA







Salı akşamı başlayan orman yangını kontrol altına alınırken ekipler yanan alanlarda soğutma çalışması yapıyor.

KUNDAKÇININ BABASI KONUŞTU

Yangını çıkardığını itiraf eden ve tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan yaptığı açıklamada ‘Olaya hâlâ inanamadığını’ söyledi. Ayhan, “Biz denizden ekmek yiyoruz. Aramızda tartışma çıkmadı, arazi mevzusu da yok. Neden böyle bir şey söyledi bilmiyorum. Benim Marmaris’te bir karış toprağım yok. Denizi çok sever, dalış yapardı hep. Ben ilk duyduğumda şoka girdim, hâlâ inanamıyorum. Bir baba olarak evlada mı üzüleyim, ciğerimiz yandığı için ormanlara mı üzüleyim; perişanım. Türkiye’deki tüm insanlardan, devlet büyüklerinden, köylülerimden çok özür dilerim” dedi.