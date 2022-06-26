Pınar’ın varilde yakılarak ölümünde mahkeme canice his görememiş

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Muğla’da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıl hapis cezası veren mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında Avcı’ya ‘canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan dava açıldığını ancak cinayette bu suçun unsurlarının oluşmadığını öne sürerek, şunları kaydetti:

ÖLMEDİĞİNİ BİLEMEYEBİLİR

“Cemal Metin Avcı, yayla evine girdikten hemen sonra maktulü, boğazını sıkarak öldürmeye kalktı. Eylemini bir an önce tamamlamak istedi. Eziyet çektirme kastı bulunması halinde uzun süre eylemini devam ettirmesi gerekirdi. Sanık, profesyonel bir sağlık personeli olmadığı da gözetildiğinde, maktulün boğazını ölümü gerçekleştirecek nitelikte kırık oluşmasına neden olacak kadar sıktıktan sonra henüz ölmemiş olduğunu bilemeyebilir.

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CANAVARCA HİS YOK

Canavarca his kavramı içerisinde yer alan eylemler; sırf öldürmüş olmak için öldürmek, ölenin acı çekmesinden zevk almak için öldürmek, insanı kurban etmek gibi duyguların etkisi altında gerçekleştirilen eylemlerdir. Somut olayda ise taraflar arasında önceye dayalı tanışıklık ve anlaşmazlıklar bulunduğu gözetildiğinde, sanığın sırf öldürmüş olmak için öldürme veya ölenin acısından zevk alma veya öleni kurban etme gibi bir düşünce içerisinde hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından, mahkeme nitelikli halin uygulama şartlarının gerçekleşmediğini kabul etmiştir.

CESETTEN KURTULMAK İÇİN

Sanığın yakma fiilini gerçekleştirmekteki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp, cesedi yok ederek yakalanmaktan kurtulmak ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde, mahkeme, söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğine karar vermiştir.”

Mahkeme, Pınar’ın hayattayken yakıldığına yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu’nca düzenlenen 20 Mayıs 2021 günlü rapor ile sonrasında düzenlenen ek raporların da yeterli görülmediğini bildirdi.

'SANIĞIN BEYANLARINI KUTSAMIŞ'

Gerekçeli kararı Hürriyet’e değerlendiren Pınar’ın ailesinin avukatı Rezan Epözdemir “Bu karar hukuksuz ve mesnetsizdir” dedi. Epözdemir karara hem kendilerinin hem de Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatlarının itiraz ettiğini belirterek şunları söyledi: “Gerekçeli karar kendi içerisinde ciddi çelişkiler barındırıyor çünkü delil durumu ve dosya içeriğiyle örtüşmüyor. Mahkeme, sanık savunmalarının tamamına itibar edip kutsiyet atfederken, bizim beyanlarımızın hiçbirisine itibar etmemiş. Bu durumu şaşkınlıkla ve üzülerek görüyoruz. Pınar’ın diri diri yakıldığı Adli Tıp 3. Üst Kurulu’nun iki raporuyla sabit. Mahkemenin Pınar’ın öldürülmesinin canavarca hisle ve eziyet çektirerek olmadığı şeklindeki açıklamaları bile tek başına bu hukuksuz kararın vahametini ortaya koymaya yeter.

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UMUDUMUZ TEMYİZDE

Dava sırasında 4 kez reddi hâkim talebinde bulunduk. Taleplerimiz kabul görmedi. Bunun üzerine YSK’ya iki kez şikâyet ettik. Gelinen noktada hukuk garabeti mahiyetindeki bu karar ortaya çıktı. Adaletin tecelli edeceği, maddi gerçeğin ortaya çıkacağı bir kararın istinaf ve temyiz aşamalarında verileceğini umut ediyoruz.”





Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin, 5 gün sonra ormanlık alana atılmış bir varilde, yanmış halde bulunmuştu.