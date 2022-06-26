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Göreve Putin getirmişti... 'Halep Kasabı'nın akıbeti belli oldu

#Ukrayna Savaşı#Putin#Rusya
Göreve Putin getirmişti... Halep Kasabının akıbeti belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken Rus ordusunun yöneten isim olan Halep Kasabı' lakaplı General Alexander Dvornikov ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Savunma Bakanlığı bir süredir hakkında pek çok spekülasyon üretilen Dvornikov'un akıbetini açıkladı.

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş bir hamle geldi.

Rus ordusu savaşın ilk haftalarında Ukrayna genelinde saldırı başlatmış ve ana hedefini ülkenin kalbi Kiev olarak belirlemişti.

Tüm uğraşlara rağmen istediğini alamayan Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olduğu pek çok kritik bölgeden çekilmiş ve savaş planını revize etmişti.

Savaşın ikinci dönemi olarak anılan ve Rus birliklerinin topyekûn Ukrayna'nın doğusunu hedef alması ile başlayan savaşın yönetimi Putin tarafından General Alexander Dvornikov’a verilmişti.

Göreve Putin getirmişti... Halep Kasabının akıbeti belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen bir ödül töreni sırasında General Alexander Dvornikov (sağda) ile poz veriyor.

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AKIBETİNİ İNGİLTERE AÇIKLADI

'Halep Kasabı' olarak da anılan Rus generalin akıbeti belli oldu.

İngiltere Savunma Bakanlığı Kremlin'in yakın zamanda General Dvornikov ve Hava Kuvvetleri Komutanı General Andrei Serdyukov da dahil olmak üzere çok sayıda generali görevden aldığını açıkladı.

SURİYEDEKİ İLK RUS KOMUTAN

60 yaşındaki Putin'in Esad hükümetini desteklemek için Eylül 2015'te Suriye'ye asker göndermesinden sonra Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarının ilk komutanıydı.

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Dvornikov, aynı yıl Suriye kentini yıktığı için 'Halep Kasabı' olarak anılmaya başlamıştı.

STRATEJİK KENTİN ELE GEÇİRİLMESİ BİLE KURTARAMADI

Putin'in Donbas'taki Rus ilerleyişinin yavaş olmasından Dvornikov'u suçladığı iddia ediliyordu.

Dün Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentinin belediye başkanı, Rus güçlerinin tüm şehri kontrol altına aldığını açıklamıştı.

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UKRAYNA'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: ORDUMUZ GERİ ÇEKİLDİ

Ukrayna televizyonuna konuşan Oleksandr Stryuk, 'Ruslar Severodonetsk'i tamamen işgal etti, ordumuz daha hazırlıklı pozisyonlara çekildi' dedi.

Severodonetsk ve Lisiçansk, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde, Ukraynalı güçlerin kontrolünde kalan son iki yerdi.

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Bir zamanlar yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olan Severodonetsk, şiddetli sokak çatışmalarına sahne oldu ve kent sakinlerinin çoğu kaçtı.

Göreve Putin getirmişti... Halep Kasabının akıbeti belli oldu
Tetyana isimli Ukraynalı, Bakhmut, Donetsk bölgesinde Rus bombardımanında ağır hasar gören evini işaret ediyor... (Fotoğraf: AP)

Şehrin alınması, Rusya'nın artık Luhansk bölgesinin neredeyse tamamını ve komşu Donetsk'in büyük bölümünü kontrol ettiği anlamına geliyor.

Bunlar sanayi bölgesi olarak bilinen Donbas'ı oluşturan iki bölge.

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Rusya

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