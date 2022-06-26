Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış alarmı: Şimdiden tedbirinizi alın

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile sabah saatlerinde Çanakkale, Edirne, Balıkesir’in batısı, İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle Kastamonu ve Bartın'a turuncu uyarıda bulunurken, 11 ile ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece (Pazar) 21:00'de Sinop'un batısında Ayancık ve Türkeli civarında başlayacak şiddetli yağış şiddetlenerek yarın (pazartesi) tüm gün Batı Karadeniz sahil ve iç kesimlerini de (Cide, Amasra, Bartı, Zonguldak, Taşköprü, Boyabat) etkileyecek. Şimdiden tedbir alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.