Ramazan’ın ilk günü ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ramazan Hicri Takvimin 9. Aynı olmasının yanı sıra aynı zamanda üç ayların da sonuncusu. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Ramazan ayı bir önceki yılın başlangıç tarihine göre 10 11 gün daha erken başlıyor. Bu yıl yeni tip koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı sağlık ve şükür ayı ramazan, 24 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.