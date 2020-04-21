Ramazan’ın ilk günü ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
Müslümanlar 11 ayın sultanı Ramazan'a bir kez daha kavuşacak olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle vatandaşlar, Ramazan ayı ibadetlerini evlerinde gerçekleşecek. Her sene olduğu gibi mübarek Ramazan ayı üç gün sürecek olan bayramla uğurlanacak. Ramazanın ilk günü ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
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Ramazan ayına kısa bir süre kalması nedeniyle hazırlıklar hız kazandı. Ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan'ın ilk orucu ayın kaçında tutulacak? Ramazan Bayramı'nın ilk günü ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının Dini Günler Listesi'ne göre Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın 2020 tarihi...
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Hicri Takvimin 9. Aynı olmasının yanı sıra aynı zamanda üç ayların da sonuncusu. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Ramazan ayı bir önceki yılın başlangıç tarihine göre 10 11 gün daha erken başlıyor. Bu yıl yeni tip koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı sağlık ve şükür ayı ramazan, 24 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.
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İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de
Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacak.
Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak ve son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak.
Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.
Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ayının ardından 24 Mayıs'ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.