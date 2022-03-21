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Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İlk oruç için geri sayım

#Ramazan#Oruç#Ramazan Ayı

Ramazan ayının tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden merak konusu oldu. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar haftalar önce başlamıştı. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

1/3Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor İlk oruç için geri sayım

Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Mübarek üç aylar, Hicri Takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Rahmet, bereket, aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan-ı şerif ile üç aylar uğurlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan, nisan ayında başlayacak.

2/3İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK? RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

3/3ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def’i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karş› insanlara dayanıklı öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan…

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#Ramazan#Oruç#Ramazan Ayı