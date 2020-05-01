Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlar?

Ramazan ayı bu yıl da büyük bir coşku ile karşılandı. Farz olan oruç ibadeti bu ay içerisinde tutuluyor. İlk oruç 24 Nisan’da tutuldu. Müslümanlar, Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini öğrenmek istiyorlar. Bir ay sürecek olan on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bayram başlayacak. İşte detaylar…