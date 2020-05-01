Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlar?
Ramazan ayının ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlar? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ilk oruç 24 Nisan’da tutuldu. Birlik ve beraberliğin dört bir yanı sardığı, kardeşlik ikliminin dalga dalga yayıldığı ramazan ayı bir ay sürecek. Hilalin görülme durumuna göre bu yıl 30 gün oruç tutulacak. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
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Ramazan ayı bu yıl da büyük bir coşku ile karşılandı. Farz olan oruç ibadeti bu ay içerisinde tutuluyor. İlk oruç 24 Nisan’da tutuldu. Müslümanlar, Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini öğrenmek istiyorlar. Bir ay sürecek olan on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bayram başlayacak. İşte detaylar…
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RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem " Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."
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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı da araştırılıyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi.
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Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü: 26 Mayıs SalıRamazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.