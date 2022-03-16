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Ramazan ne zaman başlıyor? İşte 2022 ramazan başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi

#Ramazan #Ramazan Bayramı#Ramazan Başlangıcı

Ramazan ayı, on bir ayın sultanı olarak büyük bir coşku ile karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Müslümanlar bu mübarek günü idrak ediyorlar. Üç aylar 2022 yılında şubat ayında başladı. Recep ve şaban ayının ardından sıra ramazan ayına gelecek. Peki, ramazan ne zaman başlıyor?

1/4Ramazan ne zaman başlıyor İşte 2022 ramazan başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde Ramazan Bayramı’nın mayıs ayında olacağı açıklandı. Ramazan ayı başlangıcı ise nisan ayına denk geliyor.

2/4Ramazan ne zaman başlıyor İşte 2022 ramazan başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

3/4Ramazan ne zaman başlıyor İşte 2022 ramazan başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/4ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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#Ramazan #Ramazan Bayramı#Ramazan Başlangıcı