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Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi

#Ramazan Ayı#Ramazan Bayramı#Ramazan 2022

Ramazan ayı tarihleri, üç aylarının başlamasının ardından merak edilen konulardan biri oldu. Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanların farz olan oruç ibadetini yerine getireceği on bir ayın sultanı ramazan ayı nisan ve mayıs aylarına denk geliyor. Peki, ramazan ne zaman başlıyor?

1/4Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilgi verildi. Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç Ramazan Bayramı arefe günü tutulacak.

2/4RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

3/4BAYRAM MAYIS AYINA DENK GELİYOR

BAYRAM MAYIS AYINA DENK GELİYOR

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/4ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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