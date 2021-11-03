Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet, 2022 ramazan ayı tarihini açıkladı

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı.. 2022 yılına az bir zaman kala Müslümanlar dini gün ve ayları araştırmaya başladılar. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre nisan ayında başlayacak.