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Haber Giriş: 03 Kasım 2021 - 10:03 | 

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet, 2022 ramazan ayı tarihini açıkladı

Ramazan ayı için heyecan giderek artıyor. On bir ayın sultanı bu sene de coşku ile karşılanacak. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri açıklandı. Peki, ramazan ne zaman başlıyor? 

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Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı.. 2022 yılına az bir zaman kala Müslümanlar dini gün ve ayları araştırmaya başladılar. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre nisan ayında başlayacak.

2RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

3RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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