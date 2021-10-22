Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihleri açıklandı

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. 2022 yılına az bir zaman kala Müslümanlar dini gün ve ayları araştırmaya başladılar. On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre nisan ayında başlayacak. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan ramazan ayının ardından başlayacak olan Ramazan Bayramı ise mayıs ayına denk geliyor.