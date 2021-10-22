Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihleri açıklandı
Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanlar her sene on bir ayın sultanını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Mübarek ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Ardından ise bayram başlıyor. Peki, 2022 ramazan ayı ne zaman? İşte Diyanet tarafından açıklanan tarihler
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Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. 2022 yılına az bir zaman kala Müslümanlar dini gün ve ayları araştırmaya başladılar. On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre nisan ayında başlayacak. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan ramazan ayının ardından başlayacak olan Ramazan Bayramı ise mayıs ayına denk geliyor.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.