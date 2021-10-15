Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihleri
Ramazan ayı her sene büyük bir coşku ile karşılanıyor. 11 ayın sultanı ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği ramazan ayının ardından bayrama kavuşuluyor. Peki, 2022 ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihler
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Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan on bir ayın sultanı bu yıl nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında bayrama kadar farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Müslümanlar ramazan ayının ardından bayrama kavuşacaklar. Yılın ilk bayramı ise mayıs ayına denk geliyor.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.