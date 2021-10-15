Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı ve ramazan ayı tarihleri

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan on bir ayın sultanı bu yıl nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında bayrama kadar farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Müslümanlar ramazan ayının ardından bayrama kavuşacaklar. Yılın ilk bayramı ise mayıs ayına denk geliyor.