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Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 13:59 | 

Ramazan ne zaman? 2022 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı her sene büyük bir heyecanla karşılanıyor. Müslümanlar ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor, teravih namazını kılıyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayı bu sene nisan ayında başlayacak. Peki, ramazan ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

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Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre mübarek ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Birlik ve beraberliğin arttığı, iftar sofralarının kurulduğu mübarek ayın ardından da bayrama kavuşulacak. Ramazan ayı bu sene 2 Nisan'da başlayacak. İşte bayram ve kadir gecesi tarihi
2RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
3RAMAZAN BAYRAMI MAYIS AYINDA

RAMAZAN BAYRAMI MAYIS AYINDA

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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