Ramazan ne zaman? 2022 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi
Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı her sene büyük bir heyecanla karşılanıyor. Müslümanlar ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor, teravih namazını kılıyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayı bu sene nisan ayında başlayacak. Peki, ramazan ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre mübarek ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Birlik ve beraberliğin arttığı, iftar sofralarının kurulduğu mübarek ayın ardından da bayrama kavuşulacak. Ramazan ayı bu sene 2 Nisan'da başlayacak. İşte bayram ve kadir gecesi tarihi