Ramazan ne zaman? 2022 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre mübarek ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Birlik ve beraberliğin arttığı, iftar sofralarının kurulduğu mübarek ayın ardından da bayrama kavuşulacak. Ramazan ayı bu sene 2 Nisan'da başlayacak. İşte bayram ve kadir gecesi tarihi