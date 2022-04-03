Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi

Ramazan 2 Nisan'da başladı. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılındı, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri Ramazan Bayramı tarihi. İşte, 2022 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi...