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Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi

#Ramazan Bayramı#2022 Ramazan Bayramı#Seoanasayfa

'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan başladı. Şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu. Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar ayrıca, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu da sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

1/3Ramazan Bayramı ne zaman İşte 2022 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi

Ramazan 2 Nisan'da başladı. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılındı, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri Ramazan Bayramı tarihi. İşte, 2022 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi...

2/32022 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/3RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

 

 

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#Ramazan Bayramı#2022 Ramazan Bayramı#Seoanasayfa