Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi

Ramazan 2 Nisan'da başladı. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılındı, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri Ramazan Bayramı tarihi. İşte, 2022 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi...
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.