Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

Müslümanlar için oldukça mübarek bir ay olan Ramazan ayında, yüz binlerce kişi ibadetlerini uygulayacak oruçlarını tutacak. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar ise Ramazan Bayramı'nın ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba