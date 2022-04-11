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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

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Ramazan ayı tüm coşkusuyla devam ederken, nisanın ortalarına geldiğimiz son zamanlarda 2022 Ramazan Bayramı tarihi araştırmaları da hız kazandı. Bir yandan iftar programlarını hazırlarken, vatandaşlar bir yandan da tatil planları yapmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, hangi gün? İşte, 2022 Ramazan Bayramı ve arefe günü tarihi hakkında detaylar...

1/3Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2022 Ramazan Bayramı tarihi

Müslümanlar için oldukça mübarek bir ay olan Ramazan ayında, yüz binlerce kişi ibadetlerini uygulayacak oruçlarını tutacak. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar ise Ramazan Bayramı'nın ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihleri...

2/3RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

3/32022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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