Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı tarihi

Müslümanlar için oldukça mübarek bir ay olan Ramazan ayında, yüz binlerce kişi ibadetlerini uygulayacak oruçlarını tutacak. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar ise Ramazan Bayramı'nın ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihleri...