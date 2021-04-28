Ramazan Bayramı 2021 ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı için geri sayım
Ramazan Bayramı için heyecan giderek artıyor. Müslümanlar her yıl on bir ayın sultanı ramazan ayını idrak ettikten sonra bayrama kavuşuyorlar. Gelişiyle kalplerimize huzur, hayatımıza bereket ve nice güzellik katan mübarek ramazan ayı orucunun son günü bayram arefesine denk geliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi
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Ramazan Bayramı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Ramazan Bayramı her sene on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından başlıyor. Yılın ilk dini bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre bayramın arefe günü bu yıl 12 Mayıs tarihine denk geliyor. İşte Ramazan Bayramı tarihleri hakkında detaylar
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilir.
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En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.