YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı

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13.00 TYT SONA ERDİ

YKS’nin ilk oturumu olan TYT sona erdi. Sınavın sonuna kadar kalan adaylar 2 saat 45 dakika boyunca karşılarına çıkan Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimlerinden 120 soruya yanıt vermek için çabaladı.

Sınav kolaydı ama sorular uzundu süre o yüzden zorladı. Felsefede ve fen bilimlerinde kafa karıştıran sorular çoktu. AYT için daha umutluyum.

Malike Çobanoğlu (veli): Heyecanla çıkmasını bekledim gülerek çıktığını görünce rahatladım. Kendisini huzurlu hissetmesi için de çok dua ettim. Umarım gönüllerine göre olur.

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Sınavım güzel geçti ama yanımdaki çocuk silgi bile kullanmadı o biraz canımı sıktı. Sayısalcı olmama rağmen fen beni çok zorladı. Sosyal ve feni zorlaştırıp sözeli basit sormuşlar. TYT’de beklenenin aksine çok bilgi sorusu vardı. Harzemşahlarla ilgili soru tamamen bilgi sorusuydu.Sınava ilk kez girdim. Türkçe kolaydı ama matematik beni çok zorladı. Çünkü sorular çok uzundu. Fen de iyidi ama sosyal de zorladı. Akdeniz Üniversitesi’ni istiyorum. Orta iyi arası bir sınavdı.

Melis Benan Kılıç: Mezuna kalan öğrenciydim. Geçen seneye göre bence bir tık daha zordu. Ancak 2021’deki zorluk yoktu. İkinciye şansımı denedim. AYT’ye de katılacağım. Bu sınavda Türkçe daha kolaydı, çünkü uzun paragraf soruları yoktu. Yani bir sayfalık paragraf yoktu.

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Bu sınava ikinci girişim, 19 yaşındayım. Şahane geçti. Ben sözelciyim. İlk bir saat sosyal bilimleri çözdüm. Türkçeye çok vaktim kaldı. Onu da fullediğimi düşünüyorum. Yarın da YDT’ye katılacağım.Sınav gayet güzeldi. Türkçede şıklar zordu. Tarih ve coğrafya da zordu. Çünkü coğrafyada bilgi soruları vardı. Bu benim ilk sınava girişim ve çok çalışmıştım. 80-90 net çıkarmayı bekliyorum. Ankara Üniversitesinde veterinerlik istiyorum.Matematiğe zamanım yetmedi ama Türkçe gayet iyiydi çünkü sorular kısaydı. Din nedense çok zordu çünkü ezbere dayalı sorular çoğunluktaydı. Diğer dersler yoruma dayalıydı. Ancak diğer sınava kıyasla daha kolaydı.Sınava bir ay çalıştım ve bence çok kolaydı. Her dersten soru çözdüm. Sosyal bilimlerde iki üç boşum vardır. Türkçede birkaç dil bilgisi sorusunu atladım. Sınava ikinci girişimdi.Sınav genel olarak geçen seneye göre daha kolaydı. Bu ikinci girişim. Daha basitti bence. Genel olarak tamamı kolaydı. Geçen sene daha şaşırtmacalı sorular vardı, bu sene yoktu. Soruların bir kısmı yoruma bir kısmı ezbere dayalıydı. Tarihte geçen sene yoruma dayalı sorular vardı ama bu sene bilgi isteniyordu.Matematik beni zorladı ama geometri basitti. Ancak buna rağmen geometride sinüs ile ilgili bir soruyu yapamadım ve kaçırdım. Genetik mühendisliği istiyorum. Geçen senelerin sorularını çok rahat çözmüştüm. Ama ev ortamındaydım ve üzerimde baskı yoktu. Gerçek sınav farkı oluyormuş.

Nevriye Kısa (veli): Oğlumun emeğinin karşılığını almasını beklediğimiz bir döneme giriyoruz. Başarılı olacağına inanıyorum.

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TYT benim için güzel geçti. Geçen sene de girmiştim ama istediğim gibi olmamıştı. Bu sene sorular daha zordu ancak ben de daha iyi hazırlandım. Türkçede sorular uzundu sınav anında beni yetiştirme kaygısı dışında rahatsız eden bir şey olmadı. Matematik de geçen seneye göre zordu. Tarih testinde Osmanlı soruları daha ağırlıklıydı. Çelişkili soru olduğunu düşünmüyorum.Önceki yılların sorularını çözdüm ve geçen birkaç seneye göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Test test bakarsak Türkçe ve matematik basitti. Tarih ve fizik beni zorladı. İkisinden birer tane olmak üzere toplam 2 boşum var. Tarihte Harzemşahlar ile ilgili bir soru vardı. AYT gibi bilgiye dayalı bir soruydu şaşırdım o yüzden. Emin olamadım risk almak istemedim o nedenle boş bıraktım.

12.20 İLK ÇIKANLARDAN İLK YORUMLAR

Saat 10.15’de başlayan sınavda adaylara verilen 165 dakikalık sürenin dolmasına 45 dakika kala isteyenler artık dışarı çıkabiliyor. Sınavdan erken çıkan adaylardan bu yılki TYT hakkında ilk yorumlar da gelmeye başladı:

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Sınav çok zordu özellikle matematik soruları beklediğimden zordu. Türkçe sorularında paragraflar uzundu. Cevaplar birbirine yakındı. Yarın da gireceğim sınava yabancı dil üzerine bir bölüm istiyorum.Dil alanında eğitim alsam da beklediğimden iyi geçti. Türkçede hızlı okumam gerekti, sorular çok uzun ve şıklar birbirine yakındı. Matematik çok kolaydı. Bir iki tane fonksiyon ve grafik sorusu vardı. Sadece onlarda zorlandım. Hatalı soru şüphesi duymadım hiç.Sınav biraz zordu. Geçen sene daha kolaydı bence. Türkçe iyi gibiydi ama matematik ve fen zorlaşmıştı. Coğrafya da iyi gibiydi. Hedefim 40 netti, 38 yapmışımdır. 5-6 soruda arada kaldım.Bence kolaydı. Fende biraz zorlandım. Özellikle fizik ve kimya zordu. Biyoloji basitti. Coğrafya, din kolaydı. Matematikte çok sözel sorular vardı. Geometri de zor değildi. Sınava hazırlandığım için rahat geçti.Sınava ilk girişimdi ve çok heyecanlıydım. Sözelciyim sayılsalda zorlandım tabii. Türkçe de paragraf çoktu ve okuduğunu anlama üzerine yoğunlaşmışlardı. Yarın da AYT’ye gireceğim.sınavım iyi geçti ama geçen seneye göre sorular çok daha zordu özellikle Türkçe soruları çok uzundu matematikte de 6-7 grafik sorusu vardı. Çok boş bırakmadım yarın için daha umutlu ayrılıyorum TYT’den. Mantıksız soru olduğunu düşünmüyorum.

12.00 VELİLERİN HEYECANLI BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Sınavın başlamasının üzerinden 1 saat 45 dakika geçti ve TYT’nin bitmesine 1 saat kaldı. İlk çıkışlar ise 15 dakika sonra başlayacak. Kadıköy Anadolu Lisesi çevresindeki bazı veliler etraftaki kafelerde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bazıları da kaldırımlarda ya da yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturuyor. Bu arada Fenerbahçe kongresi nedeniyle Kadıköy’de sıra dışı bir yoğunluk yaşanıyor. Her geçen dakika ile heyecanın arttığını söyleyen veliler, duygularını şöyle anlattı:

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İçerde oğlum var ve sınava ilk kez girdi. Sabah ondan daha heyecanlıydım. Ancak bu nesil biraz rahat sanıyorum. Sabah kapıya eşyalarıyla gelenler vardı onlar bizi strese soktu. Oğlum müzik okumak istiyor, genel yetenek sınavı için de hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin seçim toplantısı da hepimizi strese soktu. Herkes perişan oldu. Kuzenimin oğlu da sınava girecek ve panik oldukları için sınava 2 saat önce gitti.

Yaman Öğüt: Fenerbahçe’nin seçim toplantısı nedeniyle sabah saatlerinde büyük bir trafik yoğunluğu yaşandı. Bunu ertelemeleri gerekirdi. Ayrıca sabah saatlerinde burada emanetçi olmaması nedeniyle de büyük sorun yaşandı.

Kızımı bekliyorum. Sınava ilk kez giriyor. Sabah sınava beklediğimizden daha sakin girdi, umarım öyle de çıkar. Ben de şu an boşlukta gibiyim, heyecanımız var. Kızım 1 buçuk yıl sınava hazırlandı. Hukuk fakültesini hedefliyor. Yarın ki sınavlara da girecek. Fenerbahçe’nin seçim toplantısı nedeniyle sınav yerimize gelirken zorlandık, kapalı olan yollar vardı.Kızımı bekliyorum, çocuklar stresliydi. Kızım çok emek verdi, umarım istediği şekilde sonuçlanır. Yarın ki AYT’ye de katılacak. Sınav bitene kadar onu bekleyeceğim. Sandalyelerimizle geldik. Çünkü geçen hafta ikiz kızlarımız da LGS’ye girmişti.

Gönül Karan: Kızım ikinci kez sınava giriyor. Mütercim tercümanlık istiyor o nedenle yarınki YDT’ye de girecek. Kızım bayağı heyecanlıydı. Sabah da yanlış okula gitmişiz. 09.30’a kadar yanlış okulda beklemişiz. Son anda fark edip koşarak doğru okula geldik. Saat tam 10.00’da içeri girdi.

Kızım çok başarılı bir çocuk ama çok stresli. İlk kez giriyor ve 2 sene hazırlandı. Yaşadığı stres nedeniyle sınava bir daha girmeyeceğini ve bu yıl hangi sonucu alırsa onu kabul edip devam edeceğini söylüyor. Yarınki iki oturuma da katılacak. Onu beklerken oldukça gerginim, tansiyonum inip çıkıyor. Tüm çocuklara dua ediyorum.

Işıl Olcay (abla): Ben üniversite son sınıftayım. Kardeşim benden daha başarılı bir çocuk ve benden daha iyi yerlere gelsin istiyorum. Dün akşam stresten ateşi çıktı. O sebeple ben de heyecanlıyım.

Heyecanlıyım. Kızımı bekliyorum, ikinci kez sınava giriyor. Çocuğumun erken çıkacağını sanmıyorum, en geç o çıkar. Tıp istiyor. Çok heyecanlıydı. Heyecanını yenmesi için ona motive eden cümleler kurduk.

11.05 ADAYLAR İÇERDE VELİLER DIŞARDA TERLİYOR

Sınavın ilk 45 dakikası geride kalırken veliler içerde ter döken adayları beklemeyi sürdürüyor. Kimi eşini kimi kardeşini kimi çocuğunu bekliyor. Velilerin aklı salonlarda ama bir yandan da gölgelere sığınarak sıcaktan korunmaya çalışıyorlar. Zira bugün İstanbul’da hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30 dereceye yaklaşması bekleniyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin önünde bekleyen velilere sessiz olunması için uyarılar yapılmıştı. Bu kurala uymayanları diğer veliler de uyarıyor.

Yeğenim Ali’yi getirdim çünkü elimde büyüdü. Hazırlık zamanını da birlikte geçirdik. Turizm istiyor aslında ve başaracaktır. Sana güveniyorum diyerek yolladım. Sürekli içerde ne yaptığını düşünüyorum. Bu kadar heyecanlı olacağımı beklemiyordum. Gülerek yanıma gelmesini ve iyi geçti demesini istiyorum.Geçen sene kızım Nil için burada bekliyorduk. 2033’te bu zamanlar bu saatlerde Nil içerdeydi. Şimdi kızımla birlikte oğlum Tuna’yı bekliyorduk. Bu bizde artık aile geleneği oldu. Bu sene bekleyiş konusunda daha tecrübeli ve daha rahatız. Geçen sene beklerken önce çay ocağında bir şeyler için sonra Süleymaniye Camii’ni gezmiştik. Şimdi de benzer bir tur atıp vakit geçireceğiz.

Nil Turnalar (solda): 2023 YKS’ye girdiğimde TYT güzel geçmemişti AYT’nin önemli olduğunu ispatlayıp 8 bininci olmuştum. İçerde olmaktansa dışarda olmak daha iyiymiş. Şimdi kardeşimi bekliyorum. Benim için sınav sonucunu ve tercihleri beklemek daha zordu. Sınavının sonucunu tahmin edemiyorum çünkü sürprizlerle dolu biri.

Cüneyt Bahçıvan: Kızım İrem şu anda sınavda ve ben de sadece onun içeride ne yaptığını düşünüyorum. Salonun yerini kontrol etmek için iki gün önce buraya geldik. Ben de nerede bekleyebileceğimi araştırdım. Oturabileceğimiz çok yer olmayacağını düşünerek sandalyemi de getirdim. Kahve içerek heyecanla bekliyorum.

10.15 SINAV BAŞLADI

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10:15 itibarıyla başladı. Kapılar kapanmak üzereyken son dakikalarda sınav binasına girmek için koşan adaylara çevreden destek geldi. Çevredekiler adaylara "Koş" diye bağırarak onların sınava yetişmesi için çabaladı. Ancak ne yazık ki yetişemeyenler de oldu. Sınavdan birkaç dakika sonra kapıya gelen adaylar, içeri girebilmek için görevlileri ikna etmeye çalışsa da çabaları karşılıksız kaldı. Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40 ve fen bilimlerinde 20 sorudan sorumlu adaylar şu dakikalardan itibaren 2 saat 45 dakikalık zorlu sınavda ter dökecek.

Kızımı sınava gönderdim vedalaşmadan önce ağlıyordu. O içeri girince onun göz yaşları bana geçti. Salona yollamadan önce hiçbir şeyin son olmadığını söyledim. İyi çalıştığını biliyorum. Umarım o da kendini yeterli buluyordur. Şimdi stresli bekleyiş başladı bizim için.

10.00 SINAV MERKEZLERİNİN KAPILARI KAPANDI

Kapıların kapanmasına dakikalar kala okul bahçesindeki veliler dışarı çıkarıldı, öğrenciler ise hızlıca kapıdan içeri girme telaşı yaşadı. O anlarda kapı girişlerinde yoğunluk oluştu. Saatlerin 10’u göstermesiyle de sınav merkezlerinde kapılar kapandı. Bu dakikadan itibaren gelen adaylar artık binalara alınmayacak. Kapılar sınavın sona vermesinden 45 dakika öncesine yani 12.15’e kadar açılmayacak. Adayların geleceklerini belirleyecek sorularla yüzleşmesine sadece 15 dakika var. Saat 10.15 itibarıyla 3 milyonun üstünde aday, sınav salonlarında ter dökmeye başlayacak.

İstanbul Üniversitesi’nde sınava girecek adaylardan Yasin Yücel Kutunsel kapıların kapanmasına saniyeler kala sınav merkezine geldi. Ancak geldiğinde kimliği yanında değildi. Bir yıllık emeğim heba oldu diyen Yasin şunları söyledi: Çapa’da oturuyorum aslında evim çok yakın. Tramvay arızalandığı için sınava ucu ucuna yetiştim ama kapıya geldiğimde hayatımın şokunu yaşadım. Kimliğim yanımda değildi o nedenle içeri almadılar. Burada herkes yardımcı oldu ama bu yardımlar sınava girmem için yeterli olmadı.

09.30 SINAV SALONLARINA GİRİŞLER HIZLANDI

Kapıların kapanmasına artık dakikalar kaldı. Saat 09.30 itibarıyla okulda sınav salonlarının yerlerine dair yapılan anonsta, “Saat 10.00’a kadar adayları almaya devam edeceğiz. Adaylarımıza, sınav gözetmen ve görevlilerimize başarılar diliyoruz” denildi. Adaylar ise anonsun ardından sınav salonlarını bir kez daha kontrol etti. Okul binasının önündeki girişlerde ise artış başladı.

Sınava yalnız geldim ve ikinci kez gireceğim. İki yıllık üniversite bitirdim şimdi sağlık alanında lisans okumak istiyorum. DGS’ye de gireceğim. Tüm tuşlara basıyorum şu an. Sınava hazırladım ve bu süreçte sosyal yaşantıma da yer verdim. Başarılı olacağımı inanıyorum. Biraz heyecanlıyım. Eşyalarım için emanetçi arıyorum ve bu beni biraz strese sokuyor.9 aylık hazırlık sürecinin ardından bugün ilk kez beklediğim anın geldiğini hissediyorum. Çok iyi hazırlandım ve şimdi içeri girip salona alışmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Annemden güç alıyorum beni sarılarak uğurladı ve en çok motive eden şeylerden biri oldu. Ortalama zorlukta bir sınav bekliyorum. Kendime güveniyorum. İngilizce iktisat okumak istiyorum.Şu ana kadar hiçbir şeyin farkında değilim sanki. Ama 10 dakika sonra içeri girdiğimde sınav gerçeği üzerime çökecekmiş gibi hissediyorum. Yakınlarımdan aldığım en ilginç tavsiye kodlamayı soru soru yapmak yerine testi bitirince optiğe toplu geçirmek oldu. Böylede hem zamandan kazanıp hem de kaydırma yapmayacağımı söylediler. Yazılım mühendisliği istiyorum.

09.15 ADAYLAR SINAV SALONLARINA ALINIYOR

Saat 09:15 itibarıyla İstanbul Üniversitesinde adaylar sınav merkezlerine alınmaya başlandı. Sınav salonunu kontrol etmek isteyen ve erken giren adayların sayısı oldukça fazla. Adaylar sınav salonlarına sınava giriş belgeleri ve kimlikleri dışında sadece etiketi sökülmüş su şişeleriyle girebiliyor. Kolyeler takılar polis kontrolünün ardından çıkarıldı. Sınav salonuna giren yakınını son kez fotoğraflamak isteyen veliler kapı önünden uzaklaştırılıyor.

08.45 İLK OKULLARA GELEN ADAYLARIN SAYISI ARTIYOR

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünün tarihi kapısı önünde kalabalık saat 08:00 itibarıyla artmaya başladı. Adaylar geç kalmamak ve stresle daha iyi baş edebilmek için aileleriyle birlikte erkenden sınav merkezi önünde toplandı. Sınav öncesi aileler arasında en çok soruların zorluk seviyesinin nasıl olacağı konuşuluyor.

Çok stresli değilim ama ne olacağını da çok merak ediyorum. Puan en belirleyici şey ama biyokimya ya da İngilizce ile alakalı bir bölüm istiyorum. Fen alanında kendime güveniyorum. Bu sene soruların kolay olacağını düşünüyorum.

Ecenur Ercan: Kardeşim 2018’de benim sınava girdiğim yerde ve üniversitemde sınava girecek. Benden daha çok çalıştı ve başarılı. Evde beklemektense burada beklemek istedik. Umarım gönlünce olur.

Sınava üçüncü girişim. Güzel sanatlar fakültesinde okuyordum ancak bıraktım. Şimdi yeniden Ankara, İstanbul ya da Çanakkale’de resim bölümünü kazanmak istiyorum. Kendime güveniyorum. Yeterince sınav tecrübem var ve kazanacağıma inanıyorum.

Hayriye Biçici (veli): Kızıma güveniyorum ve TYT’de başarılı olacağına inanıyorum. Biz okula biraz uzak bir bölgeden geldik o nedenle erkenciyiz.

Sınava ikinci kez giriyorum, şu an bir yerde okumuyorum. Bilgi işlemde çalışıyorum ve yazılım alanında okumak istiyorum. Sınavın orta derecede zor olacağını düşünüyorum. Yeğenlerim benimle geldi, iki ağabeyim var onlar da sınava giriyor. 3 kardeş bu yıl sınava giriyoruz ancak onlar başka okullarda girecek.

Sibel Yıldız (Veli): Çocuğum kadar heyecanlıyım. Yanlış okula gelmişiz, Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi yerine Yeşilköy Anadolu Lisesi’ne geldik. Az önce yanlış okul olduğunu öğrendik. Bu nedenle de biraz stres olduk.

Ben fizyoterapi okuyorum ve sınava 4’üncü kez giriyorum. Ben de artık alışkanlık oldu. Her sınavda iyi bir puan alıyorum ve bu yüzden motive oluyorum. İlerleyen yıllarda da sınava girmeye devam ederim diye düşünüyorum

Metehan Demirel: 22 yaşındayım ve bu sınava ikinci girişim. Buraya hazırlıklı geldik. Sandalyelerimizi ve yiyeceklerimizi aldık. Polis olmak istiyorum. Bu yıl MSÜ’ye de girmiştim ve gerçekten YKS’ye benziyor. Sınava bir diğer girme nedenim ise ÖSYM şekerlerini çok sevmem.

Bayram Yazgan: Arkadaşlarımı sınav sonuna kadar bekleyeceğim. Onlara güveniyorum.

08.30 ADAYLAR SINAV MERKEZLERİNE GELMEYE BAŞLADI

Asude Yaren Çakmak: Çok stresli ve heyecanlıyım. Bununla baş edebilmek ve ortama alışabilmek için erken geldim. Benim için TYT ve YDT önemli. İngiliz Dili ve Edebiyatı istiyorum.

Emel Berktaş: Kızımdan daha stresli ve heyecanlıyım. Staj yoğunluğu olduğu için ne kadar iyi hazırlandığından emin değilim. Bu belirsizlikle heyecanla sınavdan çıkmasını bekleyeceğim.

Kendimi çok hazır hissetmiyorum ama temelim iyi. AYT belirleyici olacak benim için. Akdeniz Üniversitesi bilgisayar mühendisliği istiyorum. Heyecanlı değilim.

Mürüvet Durak: Umarım oğlum istediği bölümü kazanır. Ben çok daha stresliyim. Her sene geç kalanları gördüğümüz için saat 7:30’da geldik.

Mimarlık son sınıf öğrencisiyim. 22 yaşındayım. Bu yıl mezun olacağım ama havacılık okumak ve sonrasında belki pilot olmak istediğim için bu yıl yeniden sınava giriyorum. Pek heyecanlı değilim ama yine de sınavı başarıyla tamamlamak istiyorum.

Hüseyin Bayrakal (veli): Geç kalmamak için sınav binasına sabahın erken saatlerinde geldik. Kızıma güveniyorum zaten bir üniversite kazandı ve şu an mezun olmak üzere. Bugün de sınavı başarıyla tamamlayacağına inanıyorum.