TYT bugün yapılıyor

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YKS bu yıl Türkiye’nin 81 ilinde, Lefkoşa’da ve Hırvasitan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek. Bugün yapılan ve 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT oturumunda toplam bin 855 bina ve 176 bin 851 salon kullanılacak. Saat 10.15 itibarıyla başlayacak sınavda adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. Sınava, giriş belgesi ile fotoğraflı ve geçerli bir kimlikle girebilecek olan adaylar, saat 10.00’dan sonra gelmeleri halinde sınav binalarına alınmayacak. Ayrıca sınav başladıktan sonra adaylar sınavın ilk 120 dakikası ile son 15 dakikasında sınav salonunu terk edemeyecek. Bunun yanı sıra adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından verilecek. Adaylar sınav salonuna girerken yanlarında sınav giriş belgesi ile kimlik kartlarının yanı sıra sadece şeffaf pet şişe içinde su bulundurabilecek.

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SINAV GÜVENLİĞİ İÇİN 63 BİN PERSONEL

Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerine ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara’ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. YKS sürecinde sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını alabilecek. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün nüfus müdürlükleri saat 07.00-17.00 saatleri arasında, yarın ise 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecek.

AYT VE YDT YARIN

2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu YKS’nin ikinci oturumu olan AYT, yarın saat 10.15’te uygulanacak. Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru olmak üzere toplam 160 sorunun yer alacağı AYT’de adayların 180 dakika süresi olacak. YKS’nin üçüncü oturumu YDT ise yarın saat 15.45’te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinde yapılacak sınavda 80 soru sorulacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. 233 bin 389 adayın başvurduğu YDT’de her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak.

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ENGELLİ ADAYLARA EK SÜRE

YKS oturumları için 5 buçuk milyona yakın soru kitapçığı basıldı. Ayrıca sınava katılacak engelli adaylar da düşünüldü. Bu yıl yapılan düzenlemeyle okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilecek. TYT’ye toplam 12 bin 848, AYT’ye 8 bin 334, YDT’ye ise bin 32 engelli aday katılacak. TYT oturumunda bin 911, AYT’de bin 140, YDT’de ise 76 okuyucu ve işaretleyici görev alacak.

MİLLİLER İÇİN SINAV HIRVATİSTAN’DA

YKS sadece Türkiye’nin 81 ilinde ve Lefkoşa’da düzenlenecekti. Ancak sınav tarihlerinde, genç milli takım oyuncuları U18 Dostluk Turnuvası için Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te kampta olacak. Bu nedenle 23 kişilik kadrodan YKS’ye girecek olan 11 milli futbolcunun sınavı kaçırması söz konusuydu. Bu yüzden sporculara özel olarak bu yıl için Hırvatistan’da da YKS düzenlenecek.

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KADIKÖY’E SINAV HATIRLATMASI

İstanbul’da Fenerbahçe Kulübü’nün olağan seçimli genel kurul toplantısının YKS ile aynı tarihe denk gelmesinin sorulmasıyla Başkan Ersoy, “Kadıköy’de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü genel kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy’e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, ‘biz bu konuda çok duyarlıyız” dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi” diye konuştu.