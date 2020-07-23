Özel okullarda ikinci ön kayıtlar için yeni taban puanlar açıklandı

Türkiye’nin köklü özel okulları ilk ön kayıt süreçlerini tamamladı. Asil ve yedek listelerde yer alan öğrenciler velileriyle birlikte ilk ön kayıtlarını yaptırdılar. İlk ön kayıt sürecinde yedek kontenjan kayıtlarının da tamamlanmasının ardından yeni taban puanlarını açıkladılar. Bu yıl 110 erkek, 111 kız öğrenci olmak üzere toplam 221 kontenjanla kayıt sürecini tamamlayacak olan Amerikan Robert Kolej erkek öğrenci kontenjanının tamamlandığını belirterek, ikinci ön kayıt sürecinde 10 kız öğrenci açık kontenjanı için taban puanını 477 olarak açıkladı. Koç Lisesi ise 30 kız, 29 erkek öğrenci kontenjanıyla ikinci ön kayıt sürecine girdi.

İKİNCİ ÖN KAYITLARDA KONTENJANLAR AZALIYOR

Özel okullarda ikinci ön kayıt sürecinin başlamasıyla bazı okullar yeni kontenjanlarını da açıkladı. Özel Galileo Galilei Lisesi’nin 68 olarak belirlenen kontenjanı açıklanır açıklanmaz müracaatlar başlayınca açık kontenjan sayısı 58’e düştü. Diğer taraftan ilk ön kayıtlarını tamamlayan Özel İtalyan Lisesi ise ikinci ön kayıtlar için taban puanında değişikliğe gitmedi. Kontenjan açığı olmadığını ifade eden Özel İtalyan Lisesi yetkilileri, herhangi bir kayıt geri çekme durumunda ortaya çıkacak açık kontenjanlar için ikinci ön kayıtları aldıklarını belirttiler.

St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu da aynı taban puanlarıyla Lise Hazırlık için 33, Ticaret Hazırlık için 8 açık kontenjanı olduğunu duyurdu. Saint Benoit Fransız Lisesi’nde ikinci ön kayıt için açık olan kontenjan sayısı 38 iken SEV Amerikan Koleji’nde açık kontenjan sayısı 25.

YATILI KONTENJANLAR İÇİN GERİ SAYIM

İzmir Amerikan Lisesi’nde açık kontenjan sayısı 74. İzmir Amerikan Lisesi’nde kız yatılı kontenjan sayısı dolarken 13 erkek yatılı açık kontenjan kaldığı belirtildi. Tarsus Amerikan Koleji’nde de benzer bir tablo var. Buna göre 23 kız, 31 erkek olmak üzere toplam 54 açık kontenjan bulunurken yatılı öğrenci kontenjanıysa kız öğrenciler için 10, erkek öğrenciler için 13.

İkinci ön kayıt döneminde Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeyse 467 taban puanıyla 21 kız öğrenci açık kontenjanı bulunurken 470 taban puanlı 2 erkek açık kontenjan yer alıyor. 430 taban puanlı Saint Pulcherie Fransız Lisesi’ndeki açık kontenjan sayısıysa 21. Bir diğer Fransız Lisesi Özel Saint Michel’de ise açık kontenjan sayısı 77 olarak bildirildi. İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’ndeki açık kontenjan ise 11.

KONTENJAN AÇIĞI BULUNMAYANLAR DA VAR

Özel Fransız Lisesi Notre-Dame de Sion, ikinci ön kayıt takviminde taban puanında değişikliğe gitmezken kontenjan açığı olmadığını belirterek, “Kontenjan açığı bulunmamakta. 23 Temmuz Perşembe günü ikinci ön kayıtlar alınacak, kontenjan açığı oluşması halinde 24 Temmuz Cuma günü kayıt işlemleri gerçekleştirilecek” şeklinde duyuru yaptı. Özel Alman Lisesi de 1. Ön Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra aynı taban puanını koruyarak, “22 Temmuz 2020 tarihi itibariyle kontenjanımız doldu. Kontenjan açığı olması durumunda 23 Temmuz 2020 tarihinde web sayfamız üzerinden açıklama yapılacak” açıklamasında bulundu.

Özel okullar, 23 Temmuz Perşembe günü açık kontenjanlar için ikinci ön kayıtlarını aldıktan sonra 24 Temmuz Cuma günü hem asil hem de yedek kontenjanların kayıt işlemleri tamamlayacaklar.

İKİNCİ ÖN KAYITLAR İÇİN BAZI ÖZEL OKULLARDA ASİL VE YEDEK KONTENJANLARDA BELİRLENEN YENİ TABAN PUANLAR ŞÖYLE: