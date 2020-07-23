Özel okullarda kayıt telaşı

Okul yetkilileri koronavirüs nedeniyle kayıt günü için önlemler aldı. Kayıtlar okul binası yerine otopark alanına kurulan istasyonlarda alındı. Kız ve erkek öğrenciler iki gruba bölündü. Sabah kızların, öğleden sonra ise erkek öğrencilerin kayıtları yapıldı. Az kişinin olması için her öğrencinin bir velisinin okula gelmesine izin verildi ve öğrenciler okula alınmadı. Okul kampusunun kapısına gelen veliler servislerle alınarak kaydın yapılacağı alana getirildi. Girişe maske ve dezenfektan noktaları konuldu. Maskesi olmayanlar bu noktalardan maskelerini alarak geçti. Yedek listeden ismi okunanlara kayıt zarfları verildi. Dışarıya sosyal mesafeye uygun şekilde sandalyeler dizilerek velilerin formlarını doldurabileceği bir alan oluşturuldu. Kayıt işlemleri için gerekli olan izin ve bilgi formlarını dolduran veliler ‘kayıt açma’ istasyonunda kaydını açtırdı. Ardından banka ödeme noktalarında okul ücretlerinin ilk taksitleri alındı. Öğrencilerin okul bilgilerinin girilmesinin ardından isteyen veliler yemek ve taşıma gibi konularla ilgili işlemlerini de yaptırarak kaydını tamamladı.

‘TEK VELİ KABUL ETTİK’

Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle farklı bir kayıt çalışması yaptıklarını anlatan Robert Kolej Türk Müdürü Nilhan Çetinyamaç, şunları söyledi:

“Bu yıl 683 toplam başvuru oldu. Bunun 248’i kız, 435’i erkek. Üst puan diliminde erkeklerin puanı daha yüksek. LGS’de son iki yıldır böyle oluyor. O nedenle erkeklerin başvuru sayısı daha fazla. Asil liste kaydında kızlardan 52, erkeklerden 43 kayıt aldık. Yedek liste için kızlardan 59 kontenjan açığımız vardı, erkeklerde 67. Birinci asil kayıt dönemi için oldukça başarılı bir kayıt geçirdik. Yüzde 50 civarında doldurduk. Bu yıl koronavirüs nedeniyle önlemler aldık. Oldukça çalıştık bunun üzerine. Eskiden kız erkek karışık kayıt yapılıyordu. Hepsi aynı anda geliyordu. Ama tedbir amaçlı iki gruba böldük. Sabah kızların, öğleden sonra da erkeklerin kayıtlarını yaptık, sayıyı da yarıya indirmiş olduk. Eskiden ailecek gelirlerdi. Veli, öğrenciler, bizim öğrencilerimiz çok farklı bir ortam olurdu. Panayır yeri gibi olurdu. Önlemler nedeniyle teknik ve sistematik hale getirdik. Tek veli kabul ettik. Daha önceden yüz yüze yaptığımız kayıt işlemlerini de online’a döndürdük. Yüz yüze yapılan kayıt işlemlerini de aza indirdik. Islak imza gereken birkaç işlem kaldı. Sosyal mesafeyi gözeterek belirlenen istasyonlarda velilerimiz kaydını tamamlıyor. Kontenjan kalması durumunda önkaydın ardından cuma tekrar kayıt günü olacak. Aynı tedbirlerle kayıtlarımızı tamamlayacağız.”

TÖZOK ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

DÖNEM TARİH

İkinci ön kayıt......................... 23 Temmuz

İkinci kesin/yedek kayıt.......... 24 Temmuz

Serbest kayıt........................... 27 Temmuz

Serbest kayıt........................... 28 Temmuz

Serbest kayıt........................... 29 Temmuz

MESLEK LİSELERİNE İLGİ ARTTI

Bu yıl kontenjanları yüzde 65 arttırılan meslek liseleri, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi gördü. Öğrenciler ve veliler bilgi almak için meslek liselerine akın etti.

LGS tercihlerinden önce İstanbul’un önde gelen meslek liselerini, öğrenci ve velilerle birlikte dolaştık. Beşiktaş’taki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçen yıl yüzde 1’lik dilimden öğrenci alan ilk meslek lisesi oldu. Bu yıl bilişim, elektrik-elektronik ve denizcilik alanında 30’ar öğrenci alacak. Veliler ve adayların ilgisi yoğundu. Geçen yıl Anadolu’nun dört bir yanından öğrenci geldiğini anlatan okul müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Bu sene bölümlerin tamamını yüzde 1’lik dilimden kapatmayı düşünüyoruz. Bu meslek liselerine karşı tüm olumsuz algıyı da yıkacaktır” dedi.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de sınavla öğrenci alan okullardan. Geçen yıl en düşük yüzdelik dilimi 28. Lisede ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyeni alanları var. Öğrenciler 10’uncu sınıfta alan seçiyorlar. 12’nci sınıfta ise staja başlıyorlar. Lise bu yıl 90 öğrenci alacak. Müdür yardımcısı Filiz Palas, adayların ve velilerin bilgi almak için okula geldiklerini söylüyor.

Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem sınavla hem de yerel yerleştirmeyle öğrenci alacak. Okulun çocuk gelişimi, yiyecek içecek ve moda tasarım alanlarına bu yıl sınav puanına göre 90 öğrenci kabul edilecek.

BAKANDAN MESLEK LİSESİ TAVSİYESİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından meslek liselerinin önemine dikkat çekerek, “Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur” mesajını paylaştı.

NEDEN MESLEK LİSESİ?

Uğur Çiftçi (Veli): Doğru tercih yapabilmek, çocuğumuzun geleceğiyle ilgili doğru bir adım atmak için ona yardımcı olmaya çalıştık. Burası merdivenin birinci basamağı. Tercihlerinde bir meslek lisesi yazacağız. Eve yakın bir okula bakıyoruz.

Zehra Çiftçi (Öğrenci): Piri Reis Anadolu Lisesi’ni istiyorum. Orası olmazda burasını da yazabilirim. Hemşire yardımcısı olabilirim. Burası ya da orası olabilir.

Sibel Çelebiler (Veli): Sınav kadar heyecanlı bir süreç. Benim gönlümde yatan bu okul. Ama son karar kızımın.