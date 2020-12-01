Özel ana sınıflarında yüz yüze eğitim

Okulların ara tatil sonrası uzaktan eğitime geçmesinin ardından gözler okul öncesi eğitime çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazı aracılığıyla duyurulan kararda, her ilin kendi koşullarını değerlendirerek uzaktan eğitim kararı alınabileceği ifade edilmişti. Ancak koronavirüs vaka sayılarındaki artış bu kararın da değişmesine yol açtı. Kabine toplantısı sonrası salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere göre 'Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir' denildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Covid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyri ve çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak yüz yüze eğitime devam eden resmî anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından alınacak kararla uzaktan eğitime geçilebileceği ilgi (c) yazıda belirtildi. Ancak 30 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesi kararı alındı.”

Türkiye genelinde, bünyesinde anasınıfı bulunan okullar dahil, okulöncesi eğitim veren 25 bin 640 resmi kurum bulunuyor. Toplam 1 milyon 340 bin 507 öğrencinin eğitim gördüğü resmi anaokulu ve anasınıflarında 72 bin 219 öğretmen görev yapıyor.

ÖZEL ANAOKULLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM

Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı genelgede özel okullara bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime devam edilebileceğini bildirdi. Bakanlık yetkilileri, ‘Yazı resmi kurumlarımızı kapsamaktadır. Bu durumda özel öğretim kurumlarına bağlı anasınıfı ve okulöncesi kurumlarımız yüz yüze eğitime devam edeceklerdir. Ancak, il hıfzıssıhha kurulları farklı karar almaları ve uygulamaları bunun dışında değerlendirilmelidir’ diye açıklama yaptı.