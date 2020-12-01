Anaokullarında eğitime ara

Okulların ara tatil sonrası uzaktan eğitime geçmesinin ardından gözler okul öncesi eğitime çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazı aracılığıyla duyurulan kararda, her ilin kendi koşullarını değerlendirerek uzaktan eğitim kararı alınabileceği ifade edilmişti. Ancak koronavirüs vaka sayılarındaki artış bu kararın da değişmesine yol açtı. Kabine toplantısı sonrası salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.' dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede de 'Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi' ibaresi yer aldı. Özel eğitim veren kurumlar ise alınan kararın kapsamı dışında tutuldu.