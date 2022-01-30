Öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık bin 275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 2 bin 125 liraya yükseliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

Millî Eğitim Bakanlığı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı; 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30’u, 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50’sine kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta, diploma ve mezunların kendi iş yerlerini açma olanakları gibi sunulan tüm fırsatları anlatmak için bir kamu spotu hazırladı.

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Diğer taraftan 81 ilde yöneticiler, ailelere mesleki eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunmaya devam ediyor. OSB’lerin de bu imkândan yararlanabilmesi için tüm OSB’lere mesleki eğitim merkezleri kuruldu. MEB'den yapılan açıklamaya göre; bu yılın sonunda mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısında hedef 1 milyon olarak belirlendi.

Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan düzenlemenin mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattığına dikkati çeken Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde ilk kez hem gençler hem de işveren için cazip bir mekanizma oluşturulduğunu ifade etti. Tüm bunların Türkiye’de istihdamı artıracak tarihî bir adım niteliğinde olduğunu belirten Bakan Özer şunları söyledi:

“Mesleki Eğitim Kanunu’ndaki düzenlemenin sağladığı yeni avantajlar, öğrenci sayılarına hemen yansıdı. Bir ay gibi kısa sürede öğrenci sayısı %70 arttı. Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkânları tanıtmak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Kamu spotları hazırladık. Spotlar yayımlanmaya başladı. Ayrıca tüm illerde il yöneticilerimiz ve mesleki eğitim merkezindeki arkadaşlarımız mesleki eğitimi ve imkânlarını tanıtmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. İllerde sanayi ve ticaret odalarına, sektör temsilcilerine ve ailelere mesleki eğitim merkezlerini tanıtıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda öğrenci sayısı, daha çok artacaktır. Mesleki eğitim merkezlerinin hem insan kaynağımızın niteliğinin artmasında hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu sürece büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”