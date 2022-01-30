Öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ‘oynatacaklar’Dünyayı ‘oynatacaklar’#Bilişim Vadisi
Süper Ligde yeyni yayın döneminin bütün detaylarıSüper Lig'de yeyni yayın döneminin bütün detayları!#Süper Lig
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...#Egzersiz
NeoCov alarmı... DSÖden açıklama geldiNeoCov alarmı... DSÖ'den açıklama geldi#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskınıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskını#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İngiltereden Türk ailelere keyfi vize eziyetiİngiltere'den Türk ailelere 'keyfi' vize eziyeti#İngiltere
Whatsapp grubuna mesaj attı Tazminatından oldu...Whatsapp grubuna mesaj attı! Tazminatından oldu...#Whatsapp
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Altın Fiyatları
İyileşmeyen Kovidin sırrı akciğerlerinizdeİyileşmeyen Kovid'in sırrı akciğerlerinizde! #Koronavirüs
Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecekVallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek#Kılıçdaroğlu
Dünyaca ünlü plaj afet bölgesi ilan edildiDünyaca ünlü plaj afet bölgesi ilan edildi #Tayland
Köy kara gömüldü, tünel açtılar Kar atacak yer kalmadıKöy kara gömüldü, tünel açtılar! 'Kar atacak yer kalmadı'#Muş
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...#Antika
Arsa, tarla alan kazandıArsa, tarla alan kazandı#Arsa
Ebru Şallıyı artık rahat bırakınEbru Şallı'yı artık rahat bırakın#Ebru Şallı
HABERLEREğitim Haberleri

Öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı

#MEB#Mesleki Eğitim#Öğrenci
Öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı

Aralık ayı sonunda Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle bir ay içerisinde mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, 159 binden 270 bine yükselerek yüzde 70 arttı.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık bin 275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 2 bin 125 liraya yükseliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ
Millî Eğitim Bakanlığı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı; 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30’u, 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50’sine kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta, diploma ve mezunların kendi iş yerlerini açma olanakları gibi sunulan tüm fırsatları anlatmak için bir kamu spotu hazırladı.

Haberin Devamı

Diğer taraftan 81 ilde yöneticiler, ailelere mesleki eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunmaya devam ediyor. OSB’lerin de bu imkândan yararlanabilmesi için tüm OSB’lere mesleki eğitim merkezleri kuruldu. MEB'den yapılan açıklamaya göre; bu yılın sonunda mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısında hedef 1 milyon olarak belirlendi.

Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan düzenlemenin mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattığına dikkati çeken Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde ilk kez hem gençler hem de işveren için cazip bir mekanizma oluşturulduğunu ifade etti. Tüm bunların Türkiye’de istihdamı artıracak tarihî bir adım niteliğinde olduğunu belirten Bakan Özer şunları söyledi:
“Mesleki Eğitim Kanunu’ndaki düzenlemenin sağladığı yeni avantajlar, öğrenci sayılarına hemen yansıdı. Bir ay gibi kısa sürede öğrenci sayısı %70 arttı. Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkânları tanıtmak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Kamu spotları hazırladık.  Spotlar yayımlanmaya başladı. Ayrıca tüm illerde il yöneticilerimiz ve mesleki eğitim merkezindeki arkadaşlarımız mesleki eğitimi ve imkânlarını tanıtmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. İllerde sanayi ve ticaret odalarına, sektör temsilcilerine ve ailelere mesleki eğitim merkezlerini tanıtıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda öğrenci sayısı, daha çok artacaktır.  Mesleki eğitim merkezlerinin hem insan kaynağımızın niteliğinin artmasında hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu sürece büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”

Meslek lisesi öğrencileri 51 milyon lira kazandı

Meslek lisesi öğrencileri 51 milyon lira kazandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Mesleki Eğitim#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!

Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz
Türk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi diriltti

Türk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi diriltti

#Doç. Dr. Hande Özdinler

BAKMADAN GEÇME!

Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz
Türk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi diriltti

Türk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi diriltti

#Doç. Dr. Hande Özdinler