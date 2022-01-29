Meslek lisesi öğrencileri 51 milyon lira kazandı

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Meslek lisesi öğrencileri bu süreçte üretime katkıları ölçüsünde asgari ücret kadar ücret de alabiliyorlar. 2021 yılında döner sermaye gelirlerinden öğrencilere ödenen tutar 2020 yılına göre yüzde 66’lık artışla 51 milyon liraya yükseldi. Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümde önceliğimiz eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmek. Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı. 2021 yılında elde edilen geliri 2020 yılındakine göre yüzde 131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin 527 liraya ulaştık. Böylece meslek liseleri tarihi bir rekoru kırmış oldu. 2021 yılında döner sermaye gelirlerinden öğrencilerimize ödenen tutar 2020 yılına göre yüzde 66’lık artışla 51 milyon liraya yükseldi. Bu artışla hem öğrencilerimizin yaparak öğrenme kapasiteleri artırarak mezun olduklarında istihdam edilebilirliklerini yükseltmeyi, hem de üretime katkıları ölçüsünde eğitimlerine devam ederken asgari ücret kadar ücret alabilmelerini hedefliyoruz.”

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EN FAZLA PAY İSTANBUL’A

2021 yılında üretimden öğrencilerin en fazla pay aldığı il yaklaşık 6 milyon lira ile İstanbul olurken, İstanbul’u 5 buçuk milyon lira ile Ankara ve 2 milyon 350 bin lira ile İzmir takip etti. Dağıtılan payda 2 milyon 300 bin lira ile Konya dördüncü, 2 milyon 100 bin lira ile Kırıkkale beşinci oldu.

KIRIKKALE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Okullar bazında öğrencilere en fazla payın dağıtıldığı okul 1 milyon 790 Bin liralık öğrenci payı ile Kırıkkale Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Ankara Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 734 Bin lira ile ikinci, Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 596 Bin lira ile üçüncü oldular. Bu okulları 507 Bin lira ile Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 501 Bin lira ile Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.