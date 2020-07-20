Milli Eğitim Bakanı tarlada çocuklarla

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Eğitimde Fırsat Adaleti' anlayışıyla tarlalardaki çocukları da yalnız bırakmıyor. Ankara’nın Kalecik İlçesine bağlı Alibeyli köyündeki tarlalarda ter döken Şanlıurfalı ailelerin misafiri olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri için buradaki çocuklara da 'Arkadaş' kitabını hediye etti. 81 ildeki eğitim yöneticilerinin, tarlalardaki çocukların eğitim sürecine destek olmak için sahada olacağını belirten Bakan Selçuk, “Türkiye’de bütün il müdürlerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret edip bu kitapları dağıtmak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve büyük ölçekte bu çocuklarımıza eğitimsel olarak destek olmak durumundayız” dedi.

Çocuklarla tarlada geçen günleriyle ilgili sohbet eden Bakan Selçuk, ilkokullar için hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan tatil kitabı 'Arkadaş'ı miniklere armağan ederek, “Bunlarda sizin dersleriniz var. Bunları istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Birinde Sercan diye bir çocuk var onun hayatını anlatıyor. Ama onun hayatını anlatırken matematik, Türkçe, fen bilgisi de anlatıyor” diye konuştu.

Sohbetin ardından ilkokul 1'inci sınıftaki çocuklardan başlayarak kitapları kendi elliyle dağıtan Bakan Selçuk, kitabın yanında çocuklara keyifli vakit geçirmeleri için satranç, mangala ve top da armağan etti.

‘TÜM İLLERİMİZDEKİ ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLACAĞIZ’

Eğitimde fırsat adaleti anlayışıyla ulaşılamayan, dokunulmayan bir tek çocuğun kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Tabii, bizim çocukluğumuz tarımda ailemize yardım etmekle geçti. Burada da çocuklar aileleriyle beraberler ve özellikle büyük çocuklarımız ailelerine yardım ediyorlar. Küçükler oyun oynamaya devam ediyor. Burada birbirleriyle bazı yarışmalar yapıyorlar. Bu anlamda aslında bütün Türkiye’de çalışan ailelerinin yanında olan çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın eğitimsel ihtiyaçları var ve biz özellikle çocuklarımıza yönelik olarak daha önce hazırladığımız 'Arkadaş' tatil kitabı setlerini ve diğer Anadolu Masalları gibi birçok kaynağımızı çocuklarımızla paylaşmak için buraya geldik. Bunu bir örnek olarak gösteriyoruz çünkü bütün Türkiye’de, tüm illerimizde, il müdürlerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret edip bu kitapları dağıtmak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve büyük ölçekte bu çocuklarımıza eğitimsel olarak destek olmak durumundayız. Bu çalışmanın bir parçası olarak da bugün buradayız ve çocuklarımızla sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz.”