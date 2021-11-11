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MEB'den flaş karar! Açık Öğretim'de 8 dönem şartı kalktı

#Millî Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Açık Öğretim Lisesi
MEBden flaş karar Açık Öğretimde 8 dönem şartı kalktı

Açık öğretim liselerini aralık ayından itibaren yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin, bir üst öğrenime ve istihdama daha kısa sürede katılabilmeleri, yarım kalan eğitimlerini tamamlamaları için mezuniyet için gerekli 8 dönem şartı kaldırdı.

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Millî Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinin aralık ayından itibaren yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin, mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartı kaldırdı. Açık öğretim okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere yazı gönderildi. Yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralıkta yapılması planlanıyor. 

Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek. 

18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırılacak. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı 5 dönem olarak uygulanacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkân sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 

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Bakanlığın yetişkinlerin eğitimi için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, şu açıklamada bulundu:

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"18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkân sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lise öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek."

18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin iş ya da öğrenim hayatlarındaki bir sonraki aşamaya geçişindeki süreyi kısaltmak için önemli bir adım attıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kararın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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