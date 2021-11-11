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Son dakika... Alec Baldwin katil olmuştu... Savcıdan beklenen açıklama geldi!
Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, Savcı uzun bir aradan sonra ilk defa konuştu. Son günlerde gündemden düşmeyen sabotaj iddialarına değinen Savcı davanın seyrini değiştirecek flaş bir bilgi paylaştı.
Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki ölümlü trajik kazanın yankıları sürüyor.
KAN DONDURAN İDDİA
Trajedide tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösteriyordu. 24 yaşındaki Gutierrez-Reed'in avukatı aracılığıyla yazılı yaptığı 'Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı' açıklamasına Altwies'den cevap geldi.
Altwies, 'Bazı savunma avukatlarının komplo teorileri ürettiğini ve 'sabotaj' kelimesini kullandığını biliyorum. Elimizde kanıt yok' ifadelerini kullandı. Sabotajın bir olasılık olup olmadığı sorulduğunda ise 'hayır' cevabını verdi.
Savcı Baldwin'in sette prova yaparken görüntü yönetmeninin öldürmesine neden olan silahı kimin doldurduğunu bildiğini söyledi, ancak konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.
KİMLER HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK?
Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.
Mandell davanın iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
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