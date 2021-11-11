Son dakika... Alec Baldwin katil olmuştu... Savcıdan beklenen açıklama geldi!

SAVCI SON NOKTAYI KOYDU Reed'in bu sözleri kısa sürede olay ile ilgili 'kaza mı sabotaj mı' sorusunun sorulmasına neden olurken Savcı bu iddialara son noktayı koydu. Savcı sabotaj iddilarının asılsız olduğunu açıkladı.