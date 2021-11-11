YouTube'dan flaş hamle: Karar verildi! Artık bunu göremeyeceksiniz

Haberin Devamı

YouTube, yaptığı bir duyuruyla platformdaki tüm videoların 'dislike' yani 'beğenmeme' sayısını gizli hale getirme kararı aldığını duyurdu. İnsanların bir videonun nasıl tepki gördüğüne ilişkin algısını etkileyeceği için bu kararın tartışma yaratması bekleniyor. Ancak YouTube, değişikliğin içerik oluşturucularını tacizden daha iyi koruyacağına ve “beğenmeme saldırıları” olarak adlandırılan tehdidi azaltacağına inanıyor.

Şirket, beğenmeme sayılarının halka açık olmayacağını, ancak beğenmeme düğmesinin kendisinin kaldırılmadığının altını çizdi. Kullanıcılar, videolardaki düğmesini tıklayarak beğenmediklerini içerik oluşturuculara özel olarak bildirmeye devam edebilecekler. İçerik oluşturucular da isterlerse videolarının performansıyla ilgili diğer analizlerin yanı sıra beğenmeme sayılarını da YouTube Studio'dan takip edebilecekler.

"DENEYİNİ YAPTIK, KÜÇÜK KULLANICILAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR"

Haberin Devamı

Bu değişiklik, YouTube'un bu yılın başlarında gerçekleştirdiği ve amacı, bu tür değişikliklerin beğenmeme saldırılarını ve içerik oluşturucu tacizini azaltıp azaltamayacağını belirlemek olan bir deneyi takiben geldi. Bu deney sırasında YouTube, herkese açık beğenmeme sayılarının içerik oluşturucuların ruh sağlığını etkileyebileceğini ve bu gerçeğin kişilerin videolarına yönelik organize beğenmeme kampanyalarını teşvik edebileceğini açıklamıştı.

Ayrıca, daha küçük içerik oluşturuculardan ve platforma yeni başlayan kişilerden, beğenmeme saldırıları tarafından haksız yere hedef alındıklarını düşündüklerini duyduğunu aktaran YouTube deneyiyle bunun doğrulunu kanıtladığını, daha küçük kanallara sahip içerik oluşturucuların, daha büyük içerik oluşturuculardan daha fazla beğenmeme saldırılarıyla hedef aldığını anlattı.

Ancak, YouTube, deneyin ayrıntıları veya bu deneyler yoluyla toplanan verileri isteyen TechCrunch sitesiyle bu bilgileri paylaşmayı reddetti. Testlerini "birkaç ay" boyunca yaptıklarını ve değişikliklerin hem kullanıcıları hem de içerik oluşturucuları nasıl etkilediğine dair "etkinin derinlemesine analizini" yaptıklarını söylemekle yetindi.

Şirket, beğenmeme sayısını kaldırmak için, beğenmeme sayısı yerine başparmak aşağı düğmesinin altında "Beğenmeme" kelimesinin göründüğü bir tasarım da dahil olmak üzere farklı tasarımlar denedi. Videonun altındaki etkileşim düğmeleri sırasında daha az yıkıcı bir değişiklik yaratacağı için sonunda karar verilen tasarım da bu oldu.

Haberin Devamı

Her ne kadar şirketin iddiaları doğru olsa da beğenmeme sayısının görünebilirliği, tıklama tuzağı, spam veya yanıltıcı videolara karşı başkalarına bir uyarı işlevi görebileceğinden yararlı da olabileceği biliniyor.

BUNU YAPAN İLK PLATFORM OLMAYACAK

YouTube, kullanıcıların tepkisini gözler önüne seren sinyallerin kamusal görünürlüğünü azaltma fikrini deneyen ilk büyük platform olmayacak. Benzer zihinsel sağlıkla ilgili nedenlerden dolayı Instagram, birkaç yıl önce beğeni sayılarını küresel olarak gizlemek için testler başlatmıştı. Instagram da beğeni kazanmaya odaklanmanın topluluğuna zarar verebileceğine ve içerik oluşturucuların kendilerini platformda daha az rahat ifade etmelerine neden olabileceğini düşündüğünü söylemişti. Nihayetinde ne Facebook ne de Instagram bu karara tam olarak bağlı kalmayıp beğenileri gizleme yetkisini tekrar kullanıcıların kontrolüne vererek mevcut durumunu korumuştu.

Haberin Devamı





YASAL DÜZENLEME KORKUSU

YouTube'un “beğenmeme” sayısında yaptığı değişiklikler, özellikle küçük çocuklar söz konusu olduğunda, büyük teknoloji platformlarının zihinsel sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamuoyunun tartıştığı bir zamanda tanıtılıyor. Sosyal medya şirketleri, sistemlerinin kullanıcı tabanlarını hedeflemek ve etkilemek için nasıl tasarlandığını ve gelecekte yasal düzenlemeler gelmeden önce ne tür değişiklikler yapabileceklerini yeniden düşünüyorlar.

Bazı ülkelerde politikacılar, YouTube dahil olmak üzere teknoloji şirketlerini sorguya çekip teknolojinin daha sorunlu bazı unsurlarında değişiklikler yapmayı amaçlayan yasalar hazırlamakta. Ruh sağlığı, hedefli reklamcılık, gizlilik, yanlış bilgilerin algoritmik olarak desteklenmesi ve buna benzer sorunlar politikacıların dikkatini çekmeye başladı.

Haberin Devamı

YouTube örneğinde, şirket 13 ila 17 yaş arası kullanıcılar için artırılmış koruma ve gizlilik özellikleri uygulayarak zorunlu yasal değişikliklerin bazılarının önüne geçmeye çalışırken, aynı zamanda "sağlıksız" çocuklara yönelik içeriklerden para kazanma potansiyelini de azalttı. Ancak pazardaki daha büyük değişim, şirketleri, platformlarının geniş insan grupları için potansiyel olarak toksik olan diğer alanlarını da düşünmeye itiyor.

Bununla birlikte, YouTube, bugünün beğenmeme sayısının kaldırılmasının herhangi bir yasal düzenleyici değişiklik tarafından yönlendirilmediğini, bunun yerine amaçlarının içerik oluşturuculara destek olduğunu savunuyor. Şirketin bir sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu değişikliği yapıyoruz çünkü YouTube, içerik oluşturucuları, özellikle daha küçük içerik oluşturucularını taciz ve beğenmeme saldırılarından koruma sorumluluğuna sahiptir," dedi.

Haberin Devamı





REKABETİN DE ETKİSİ BÜYÜK

Bu sırada, teknoloji devlerinin yaratıcı ve yetenekli insanlar için birbirine karşı rekabetinin de iyice kızışmış durumda olduğu da unutulmamalı. Günümüzün sosyal platformları, özellikle artan TikTok tehdidinden kaynaklanan artan rekabet ortamında en iyi yaratıcılarını korumak için fonlar oluşturuyor. Örneğin YouTube, hızlı bir şekilde bir kısa biçimli video platformu başlatmak için 100 milyon dolarlık bir içerik oluşturucu fonu hazırladığını duyurdu. Ayrıca, son bir yılda, içerik oluşturucu deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan birkaç yeni özellik ve politika tanıtıldı.

Beğenmeme sayısında yapılan değişiklikler, bugünden itibaren tüm cihazlar ve İnternet sitesi dahil olmak üzere YouTube platformunda küresel olarak kullanıma sunulacak.