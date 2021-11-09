Instagram'da 'abonelik' dönemi... İşte Türkiye fiyatları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda hava kirliliği çok arttı Hangi ilçeler alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği çok arttı! Hangi ilçeler alarm veriyor?#Hava Kirliliği
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Fenerbahçeden Farioli bombası Dünyaca ünlü İtalyan menajer duyurdu...Fenerbahçe'den Farioli bombası! Dünyaca ünlü İtalyan menajer duyurdu...#Fenerbahçe
Erdoğandan nükleer güç mesajı: 2nci hatta 3üncü santral için hazırlıklara başlayacağızErdoğan'dan nükleer güç mesajı: 2'nci hatta 3'üncü santral için hazırlıklara başlayacağız#Cumhurbaşkanı
Bakan Dönmez: Karadenizden yeni müjdeler için gün sayıyoruzBakan Dönmez: Karadeniz'den yeni müjdeler için gün sayıyoruz#Karadeniz
Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltıŞehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı#Lütfü Türkkan
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
Bakan Bilginden asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamasıBakan Bilgin'den asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması#Vedat Bilgin
İYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidirİYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidir#MHP
Tülin Şahin, Özcan Deniz’leşiyor farkında değil'Tülin Şahin, Özcan Deniz’leşiyor farkında değil'#Tülin Şahin
Geliyorlar notuyla paylaştı İmzalar atıldı: İHA ve SİHAlardan sonra...'Geliyorlar' notuyla paylaştı! İmzalar atıldı: İHA ve SİHA'lardan sonra...#Türk Savunma Sanayii
Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyorÇölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!#Şili
İlk kez araştırıldı... Korkutan sonuç: En tehlikeli grup...İlk kez araştırıldı... Korkutan sonuç: En tehlikeli grup...#Beyin Tümörü
Bu otomobiller çok ucuz Ticaret Bakanlığı satıyorBu otomobiller çok ucuz! Ticaret Bakanlığı satıyor!#Ticaret Bakanlığı
Dereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mıDereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mı?#Ünlüler
HABERLERTeknoloji Haberleri

Instagram'da 'abonelik' dönemi... İşte Türkiye fiyatları

#Instagram#Sosyal Medya #Teknoloji
Instagramda abonelik dönemi... İşte Türkiye fiyatları

Abonelik özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanan Instagram'ın fiyat listesi ortaya çıktı. İşte kullanıcıların özel içerikleri görmek için ödemesi gereken ücret...

Haberin Devamı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'da yeni dönem için geri sayıma geçildi.

Bir süredir 'ücretli abonelik' üzerinde yoğun mesai harcayan platform içerik üreticilerinin takipçilerine özel paylaşımlardan para kazanmasının önünü açıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın uygulama mağazası App Store sayfasında değişiğe giden Instagram 'In-App Purchases' yani 'Uygulama İçi Satın Alımlar' bölümü ekledi.

10,99 TL'DEN BAŞLIYOR

'Instagram Badge' ve 'Subscriptions' olmak üzere iki farklı opsiyon sunan platformun 10,99 ila 54,99 arasında değişen fiyat listesi ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde aktif hale getirilmesi beklenen yeni özellik ile içerik üreticilerinin 'abonelere özel hikaye' yayınlamasının önünün açılması bekleniyor.

İlk olarak ABD'de kullanıma girmesi beklenen özelliğin kısa süre içinde dünya genelinde aktif hale getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BİR SÜREDİR PARA KAZANMANIN YOLLARINI ARIYOR

Haberin Devamı

Kullanıcı sayıları baz alındığında sosyal medyanın en popüler platformları arasında gösterilen Instagram bir süredir bu durumu gelire çevirmenin yollarını arıyor.

Instagram, abonelik planlarını henüz tam olarak detaylandırmamış olsa da, Instagram Başkanı Adam Mosseri Haziran ayında yaptığı açıklamada platformun planları hakkında önemli ipuçları paylaşmıştı.

Üç tür model üzerinde çalıştıklarının altını çizen Mosseri abonelik sistemi için 'Bunu çok seviyorum çünkü bu kullanıcı ile içerik üreticisi arasında doğrudan bir ilişkinin kurulmasını sağlıyor' ifadesini kullanmıştı.

REKABET KIZIŞACAK!

Öte yandan Instagram büyük bir rekabet ile karşı karşıya. Zira TikTok, Snap, Pinterest ve YouTube gibi sosyal rakiplerin rekabetine ek olarak, Twitter da Eylül ayında Super Follows isimli benzer özelliğini kullanıma sunmuştu.

Gözden Kaçmasın

Son dakika haberi: Skandallar bir türlü bitmeyince... Facebookun yeni ismi MetaSon dakika haberi: Skandallar bir türlü bitmeyince... Facebook'un yeni ismi MetaHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Instagram#Sosyal Medya #Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini