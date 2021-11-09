Instagram'da 'abonelik' dönemi... İşte Türkiye fiyatları

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'da yeni dönem için geri sayıma geçildi.

Bir süredir 'ücretli abonelik' üzerinde yoğun mesai harcayan platform içerik üreticilerinin takipçilerine özel paylaşımlardan para kazanmasının önünü açıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın uygulama mağazası App Store sayfasında değişiğe giden Instagram 'In-App Purchases' yani 'Uygulama İçi Satın Alımlar' bölümü ekledi.

10,99 TL'DEN BAŞLIYOR

'Instagram Badge' ve 'Subscriptions' olmak üzere iki farklı opsiyon sunan platformun 10,99 ila 54,99 arasında değişen fiyat listesi ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde aktif hale getirilmesi beklenen yeni özellik ile içerik üreticilerinin 'abonelere özel hikaye' yayınlamasının önünün açılması bekleniyor.

İlk olarak ABD'de kullanıma girmesi beklenen özelliğin kısa süre içinde dünya genelinde aktif hale getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BİR SÜREDİR PARA KAZANMANIN YOLLARINI ARIYOR

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Kullanıcı sayıları baz alındığında sosyal medyanın en popüler platformları arasında gösterilen Instagram bir süredir bu durumu gelire çevirmenin yollarını arıyor.

Instagram, abonelik planlarını henüz tam olarak detaylandırmamış olsa da, Instagram Başkanı Adam Mosseri Haziran ayında yaptığı açıklamada platformun planları hakkında önemli ipuçları paylaşmıştı.

Üç tür model üzerinde çalıştıklarının altını çizen Mosseri abonelik sistemi için 'Bunu çok seviyorum çünkü bu kullanıcı ile içerik üreticisi arasında doğrudan bir ilişkinin kurulmasını sağlıyor' ifadesini kullanmıştı.

REKABET KIZIŞACAK!

Öte yandan Instagram büyük bir rekabet ile karşı karşıya. Zira TikTok, Snap, Pinterest ve YouTube gibi sosyal rakiplerin rekabetine ek olarak, Twitter da Eylül ayında Super Follows isimli benzer özelliğini kullanıma sunmuştu.