Liseliler için üçüncü soru destek paketi yayınlandı

Bakan Selçuk, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Liseler için 750 soruluk 3'üncü Destek Paketi yayında. Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimizin 1'inci dönem kazanımlarını pekiştirmeleri ve tekrar etmelerine destek olmak istiyoruz. Bu testler sonunda ünite ünite eksiklerini görecek, telafi edebileceksiniz" dedi. Soru destek paketi, ortaöğretim öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde 750 soru içeren birinci döneme ait derslerin ikinci ünitelerinin tekrar testlerinden oluşuyor. Sorulara Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi meb.gov.tr adresinden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (//odsgm.meb.gov.tr/) erişilebiliyor.

YAYINLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin ikinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan üçüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkânı bulacaktır. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalarda tekrar testlerimizin devamını yayınlamaya devam edeceğiz.”