Ders zili yeniden çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı “COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır” dedi. 48 gündür eğitime uzaktan devam eden öğrenciler yeniden okula koştu. Haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak okullarda hareketlilik yaşandı. Çocuklar kadar veliler de heyecanlıydı. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda da yüz yüze eğitime haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlandı. Okullardaki yüz yüze eğitim isteğe bağlı olmasına rağmen katılımın oldukça yüksek olduğu gözlendi.

ORTAOKUL VE LİSELER HAFTAYA

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Karneler 18 Haziran'da verilecek.