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Eğitim
Hürriyet eğitim
Haber Giriş: 01.06.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Ders zili yeniden çaldı

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Ders zili yeniden çaldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklanan kararla eğitimde de kademeli normalleşme başladı. İlkokullarla köy okullarında ders zili yeniden çaldı. Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını yapan öğrenciler velileriyle birlikte okulun yolunu tuttu. Heyecanı gözlerinden okunan öğrenciler isteğe bağlı olarak 2 Temmuz’a kadar okula devam edebilecek. Bu arada bazı özel okullar açılma kararının akşam saatlerinde gelmesini gerekçe göstererek eğitim öğretime yarından itibaren 2 Haziran Çarşamba) başlayacaklarını açıkladılar.

Milli Eğitim BakanlığıCOVID-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır” dedi.  48 gündür eğitime uzaktan devam eden öğrenciler yeniden okula koştu. Haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak okullarda hareketlilik yaşandı. Çocuklar kadar veliler de heyecanlıydı. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda da yüz yüze eğitime haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlandı. Okullardaki yüz yüze eğitim isteğe bağlı olmasına rağmen katılımın oldukça yüksek olduğu gözlendi.

Ders zili yeniden çaldı

ORTAOKUL VE LİSELER HAFTAYA
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Karneler 18 Haziran'da verilecek.

Telafi eğitimleri 2 Temmuz’da başlıyor
Telafi eğitimleri 2 Temmuz’da başlıyor 
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