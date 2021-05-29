Telafi eğitimleri 2 Temmuz’da başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Eğitimde telafi başlıyor” diye duyurduğu programla ilgili MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan bazı detayları paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan, telafi eğitimlerinin 2 Temmuz'dan sonra başlayacağını, öğretmenlerin öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerini belirtti.
MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.