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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 29.05.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Telafi eğitimleri 2 Temmuz’da başlıyor 

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Telafi eğitimleri 2 Temmuz’da başlıyor 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Eğitimde telafi başlıyor” diye duyurduğu programla ilgili MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan bazı detayları paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan, telafi eğitimlerinin 2 Temmuz'dan sonra başlayacağını, öğretmenlerin öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerini belirtti. 

MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: Eğitimde telafi başlıyor
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