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Burs ararken dolandırılmayın

Güncelleme Tarihi:

#Burs#Öğrenci#Whatsapp
Burs ararken dolandırılmayın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 07:00

Hayallerindeki üniversiteleri kazanan öğrenciler, dolandırıcıların hedefi haline geldi. ‘Burs dolandırıcıları’, WhatsApp üzerinden ulaştıkları öğrencilerden kimlik bilgilerini alıp adlarına dijital finans uygulamaları açıyor.

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ÜNİVERSİTELERDE akademik takvim başlamak üzere. Öğrenciler bir yandan okullarının yolunu tutmaya hazırlanırken bir yandan da masraflarına destek olması için burs arayışında. Ancak gençlerin bu arayışını fırsat bilen dolandırıcılar da işbaşında. Burs dolandırıcıları farklı dernek, vakıf ve şirket isimlerini kullanarak açtıkları internet sitelerinde burs vereceklerini duyuruyor. Burs arayan öğrenci, ilan sahipleriyle iletişime geçince de dolandırıcılık başlıyor.

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HESAP AÇTIRIYORLAR

Genellikle ilk olarak öğrenciden kimlik bilgileri ve dijital finans uygulamasında hesap açmaları isteniyor. Öğrencinin istenileni yapması halinde de dolandırıcılar elde ettikleri kimlik bilgileriyle dijital finans uygulamasını kullanmaya başlıyor. Dolandırıldığını anlayan öğrenciler ilgili finans uygulamasıyla iletişime geçip adlarına açılan hesabı kapattırmayı başarıyor. Ancak durumdan şüphelenmeyenler için durum oldukça ciddi.

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Kurbanlar anlattı: 

SİSTEM BÖYLE İŞLİYOR

KIRIKKALE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde okuyan İlknur Öztürk, burs dolandırıcılarının tuzağına düşen ama kandırıldığını anlaması üzerine hemen harekete geçen mağdurlardan biri. Öztürk; “WhatsApp üzerinden mesaj aldım. Kimlik numaramın son 3 hanesi ile bazı kimlik bilgilerimi teyit ettiler. Kimliğimin onaylanabilmesi için bir finans uygulaması üzerinden gerekli işlemleri yapmalarına izin verdim. Sonra bu hesabı kullanmaya başladıklarını farkettim. İlgili finans uygulamasını arayıp hesabımı kapattırdım. Bizler zaten zor geçinen öğrencileriz. Bunlar yüzünden burs aramaktan çekinir olduk.”

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ÖNCE ÖDEME İSTİYORLAR

Hakkâri’de yaşayan Hakan Atılgan da üniversite öğrencisi olan arkadaşının yaşadıklarını şöyle anlattı: “Fırat Üniversitesi’nde okuyan arkadaşım bir şirkete burs başvurusu yapıyor ve kimlik bilgilerini paylaşıyor. Bursun yatırılabilmesi için sembolik bir ödeme yapılmasını istiyorlar.10 haneli bir numara vereceklerini söylüyorlar. Arkadaşım bunu anlattığında şüphelenerek kendi finans uygulamamdan adını arattım. Arkadaşımın adına bir hesap açıldığını gördüm. Şikâyette bulunduk ve hesabı kapattırdık.”

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GÜNCEL TALEPLERİ KOVALIYORLAR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Dolandırıcılar çoğu zaman insanların güncel talepleri doğrultusunda hareket ediyor. Bugünün günceli de burs peşinde koşan öğrenciler. Tanımadıkları kişilere asla kişisel bilgilerini, banka hesap bilgilerini, kimlik numaralarını vermemeliler. Aksi halde kendileri adına açılan hesaplarla başkaları dolandırılabilir ve onlar da suçlu durumuna düşebilirler” dedi.

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AMAÇ KİMLİK BİLGİLERİNİ ELDE ETMEK

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, sosyal medya platformlarında belli kurum ve kuruluşların isimlerini kullanarak sahte hesaplar üzerinden burs vereceğini iddia edenlerin çoğaldığını söyledi. Demircan, mağduriyet yaşamamaları için öğrencilere şu uyarıyı yaptı: “Eğer bir kurum sizden bilgilerinizi istiyorsa mutlaka bir aydınlatma metni paylaşmalı. Sizin verilerinizin nasıl kullanılacağını ve nasıl işleneceğini size okutmalı ve onaylatmalılar. Sosyal medya üzerinden hiçbir şekilde kimlik bilgilerinin paylaşılmaması gerekiyor. Bu dolandırıcılıktaki temel hedef, burs vaadiyle öğrencilerin kimlik bilgilerinin alınması.”

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#Burs#Öğrenci#Whatsapp

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