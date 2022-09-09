Sınırın dibinde teröriste eğitim

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Suriye’de YPG/PKK güçlerine destek vermeyi sürdüren ABD, önceki gün de Türkiye’nin Şırnak ilinin karşısındaki Derik vilayetinde PKK/YPG’nin ana unsuru oluşturduğu SDG’ye silahlı eğitim verdi. Tatbikatın Birleşik Ortak Görev Gücü’nün Twitter hesabından paylaşılması ve Fransız AFP ajansına servis edilmesi dikkat çekti. AFP’nin haberinde tatbikatın terör örgütü DEAŞ’a karşı yapıldığı belirtilirken, Twitter paylaşımında ise “Birlikte güçlü olduğumuzu gösteriyoruz! Derik’te ortak askeri eğitim düzenledik. Birlikte DEAŞ’ın yenilmesi, bölgesel barış ve istikrar konusunda kararlıyız” ifadeleri yer aldı.

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FÜZE EĞİTİMİ

YPG’ye yakın haber sitelerine göre Derik kentinin sınıra yakın Teqil Beqil köyünde gerçekleştirilen tatbikatta RPG füzeleri, zırhlı araçlar ve ABD’ye ait keşif uçakları kullanılırken, ilk defa bu bölgede ortak tatbikat gerçekleştirildi. PKK/YPG’li teröristlere ağır ve orta menzilli silahların kullanımı ile keşif ve uyuyan hücre tehditlerini engelleme eğitimi verildi. DEAŞ’a karşı askeri mücadele amacıyla kurulan Ortak Görev Gücü Ocak 2020’de Irak’taki faaliyetlerini sonlandırırken, ABD güçlerinin öncülük ettiği Suriye’de PKK/YPG unsurlarına eğitim ve silah desteği vermeye devam ediyor.

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183 MİLYONLUK BÜTÇE

ABD’nin 2023 savunma bütçesinde terör örgütü PKK/YPG için 183 milyon dolarlık bir fon ayrılırken, örgüt saflarına bu süre içinde 3500 yeni militan katılmasının hedeflendiği belirtilmişti. Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’de çok küçük bir alana sıkışması ve faaliyetlerinin kısıtlanmasına rağmen ABD’nin DEAŞ’la mücadele kapsamında PKK/YPG’ye olan desteği sürüyor. Öte yandan önceki gece DEAŞ ve PKK/YPG militanları arasında çatışma çıktı. El Hol mülteci kampındaki gizli DEAŞ hücrelerinden kadın kıyafetleriyle kaçmaya çalışan yedi DEAŞ militanından biri ve iki PKK/YPG’li terörist çıkan çatışmada öldü.