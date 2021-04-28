Bakan Selçuk: Liselerde ikinci dönem tek sınav olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararla yeniden uzaktan eğitime geçilmesinin ardından ilk kez konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak” dedi. “Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı” diyen Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü:

LİSELERE İKİNCİ DÖNEM TEK SINAV

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

KARNELER 2 TEMMUZ’DA

Çocuklar dijital dünyada doğdular. Bizden daha iyi odaklanıyorlar. Burada önemli olan şu gereken eğitimsel önlemleri almalıyız. Çocukların öğrenme kaybı elbette oluyor. Ama yüz yüze eğitimde de gerçekleşiyordu. Sınav öncesi gidip öğretmenlerinden yüz yüze eğitim alabilirler. Tamamlama çalışmalarını biz geçmişten beri sürdürüyoruz. Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek.

ÖĞRETMENLERİ AŞILAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Tam kapanma sürecinde hiçbir öğretmenimiz okula gitmeyecek. Öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacak. Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı. Öğretmenlerimizi aşılamaya devam ediyoruz. Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor.

ÖĞRENCİLER BOL BOL KİTAP OKUSUN

İki yıllık ulusal destekleme programımız hazır. Tam kapanma döneminde sadece zihinsel çalışmayla olmaz. Sadece sosyal çalışmayla da olmaz. Vücut hareket etmesi lazım. Çocuklarımızın fiziksel egzersizler yapmasını öneriyorum. Bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Ben çocuklarımızın evde sorumluluk almalarını çok istiyorum. Sofra toplasınlar. Balkon yıkasınlar. Çocuklar, aileler evde zorlanıyorlar. Eskiden sınava girecek öğrenci rapor alıp sınava girmek istemezdi. Şimdi evdeler okulu özlüyorlar.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA 20 BİN KISITI VAR

Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızın iş bulması elbette hepimizin arzusu. AK Parti döneminde hep 40 bin ve üzerinde atama yapıldı. Bu sene için salgından kaynaklanan sorunlar nedeniyle 20 bin kısıtlaması geldi. Biz öğretmenlerimizin adına bu işin takipçisiyiz. Bu konuda biz elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama şu an 20 bin ile kısıtlıyız.