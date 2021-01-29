500 bin öğrenci tabletine kavuştu

'Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitime tablet desteğinde ilk aşamayı gerçekleştirdi. 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor” diyerek müjdeyi verdi. Şubat ayı sonuna kadar tablet desteği, 600 bine çıkacak.

Tüm dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Bakanlık dağıtımı yedi faz hâlinde gerçekleştirdi. Son fazda 17 ile yapılan sevkiyatla birlikte 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı. Bakan Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğinde dikkat çeken belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuk dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerine dikkat çekerek sözlerini şöyle devam etti:

“TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA Destek Noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA Mobil Destek Aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. İlk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız.”

100 BİN TABLET DAHA DAĞITILACAK

Şubat ayı içerisinde dağıtılan 500 bin tablete ek 100 bin tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailelerin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

EBA’DAN 10 BİNİNCİ VİDEO

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda EBA TV’nin 10 bininci ders videosunu çektiğini duyurdu. Selçuk’un paylaşımı şöyle:

“Bugün EBA Tv 10.000. ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor. Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz. Emeği geçen herkese gayretleri için teşekkür ediyorum.”