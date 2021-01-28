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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.01.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

'Haklısınız demek değil hakkınızı teslim etmek istiyorum'

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'Haklısınız demek değil hakkınızı teslim etmek istiyorum'
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Okulların açılması için kendisine seslenen miniklerin olduğu videoda, 23 Nisan’da bakan koltuğuna oturmak isteyen de vardı arkadaşlarıyla bir araya gelmek isteyen de…

Öğrencilere “Haklısınız” cevabını veren Bakan Selçuk artık bu cevabı vermeyi değil çocuklara eğitim hakkını teslim etmeyi istediğini belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"’Okulumu çok özledim’ diyen kuzularıma artık ‘çok haklısın’ demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun.”

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