'Haklısınız demek değil hakkınızı teslim etmek istiyorum'

Öğrencilere “Haklısınız” cevabını veren Bakan Selçuk artık bu cevabı vermeyi değil çocuklara eğitim hakkını teslim etmeyi istediğini belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"’Okulumu çok özledim’ diyen kuzularıma artık ‘çok haklısın’ demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun.”

"Okulumu çok özledim" diyen kuzularıma artık “çok haklısın” demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun. pic.twitter.com/e1dta8klII — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 28, 2021