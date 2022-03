14 yaşındaki matematikçi Türkiye şampiyonu

Haberin Devamı

21 Aralık'ta yapılacak olan Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği Türkiye 18’inci Zeka Oyunları Yarışması'na ilk 8 öğrenci arasında girmeye hak kazanan öğrenci, öğretmenleri, okul müdürü ve ailesinin manevi desteği ile yarışmaya hazırlanıyor.

Son 5 yılda yapılan 5 yarışmadan birincilik elde ederek altın madalyalarla ödüllendirilen Metin Can Aydemir'in hedefi Nazilli'ye bir altın madalya daha getirmek. Nazilli Şehitler Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Aydemir'in en büyük hedefi ise iyi bir liseyi kazanarak üniversiteye en iyi şekilde hazırlanıp Türkiye'de ilk 10 arasına girmek.

Asgari ücretle kira evinde yaşamlarını sürdüren Aydemir ailesi ise biri matematik dehası 2 çocuklarını okutabilmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Nazilli Devlet Hastanesi’nde 11 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Çetin Aydemir, "Oğlumun bu başarısı bizi çok mutlu ediyor. Ama onu okutacak gücümüz yok. Devletimizden, hayırsever büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Nazilli Merkez Pınarbaşı mahallesinde bulunan ve genellikle dezavantajlı öğrencilerin öğrenim gördüğü Şehitler Ortaöğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi olan Metin Can Aydemir, asgari ücretle ev geçindirmeye çalışan babası Çetin Aydemir'in desteği ile okumaya çalışıyor. Okumayı çok sevdiğini belirten Metin Can Aydemir, "Babam, annem ve büyük kardeşimin desteği ile derslerime çok çalışıyorum. Düzenli ve zamanında yaptığım çalışmalar sayesinde özellikle matematik derslerinde çok başarılıyım. Bu nedenle okulumun da desteği ile 5’inci sınıftan bu yana her yıl matematik olimpiyatlarına katılıyorum. 5 birinciliğim var. Son olarak 21 Aralık'ta Ankara'da yapılacak olan Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği Türkiye 18’inci Zeka Oyunları Yarışması'na ilk 8 öğrenci arasında girmeye hak kazandım. Ankara biletimi Okul Müdürümüz Hasan Yağcıoğlu aldı. Onun ve öğretmenlerimin büyük desteği var. Maddi durumumuz iyi olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyorum" dedi.

Matematik dehası

Okul Müdürü Hasan Yağcıoğlu ise, Şehitler Ortaöğretim Okulu’na 2 ay önce tayininin çıktığını söyleyerek, “Metin Can'ı 2 aydır tanıyorum. Durumunu öğrenince çok üzüldüm. Matematik dehası bir öğrencinin mutlaka elinden tutulması inancındayım. Bu nedenle gücüm elverdiğinde yardımcı olmaya çalışacağım. Nazilli’den böylesine başarılı bir matematikçinin çıkması gurur verici. Elinden tutulursa ülkesine çok faydalı bir genç kazanmış oluruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Baba: Destek bekliyoruz

Nazilli Devlet Hastanesi’nde 11 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Çetin Aydemir, “Oğlumun bu başarısı bizi çok mutlu ediyor. Ama onu okutacak gücümüz yok. Evimiz kira. Eşim zaman zaman gündelik işe giderek destek olmaya çalışıyor. ben ise asgari ücretle hem kiramızı, hem de evin ve çocukların okul masraflarını karşılamaya çalışıyorum. Oğlum çok zeki ama biz ona yetemiyoruz. Vatanına, milletine hayırlı bir evlat yetişmek istiyoruz. kendisi oldukça ağırbaşlı ve çalışkan bir çocuk. Devletimizden, hayırsever büyüklerimizden destek bekliyoruz” dedi.