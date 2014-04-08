110 kız öğrenci matematik olimpiyatına hazırlanıyor

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Kız öğrencilerin matematiğe ilgisini arttırmak için 2012 yılında düzenlenmeye başlatılan Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nın üçüncüsü 10 Nisan’da Antalya’da başlayacak. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nın (BİDEB) organizasyonu ile yapılacak olimpiyatta, 28 ülkeden 110 öğrenci Sonlu Matematik, Geometri, Sayılar Teorisi, Analiz ve Cebir alanlarında yarışacak. Geçen yıl 22 ülkenin katıldığı olimpiyatlara bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yapması dünyanın çeşitli coğrafyalarından misafir ülkelerin yarışmaya ilgisini arttırdı. 21 Avrupa ülkesinin yanı sıra Endonezya, İran, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Tunus ve ABD yarışmaya misafir ülke statüsünde katılacak.

Türkiye iki takımla katılacak

Katılımcı ülkelerin 4 öğrenci, bir lider ve bir lider yardımcısından oluşan ekiplerle temsil edileceği olimpiyatta, bu yıl Türkiye ev sahibi olması nedeniyle iki ekiple yer alacak. İlk ekip Elif Aydın, Feyza Duman, Melike Ayşegül Kara, Başak Önder’den, ikinci ekip ise Zehra Erdem, Çağıl Kalender, Büşra Mirzamlı ve Feyza Yavuz’dan oluşuyor. Olimpiyatların Akademik Yöneticiliğini Doç. Dr. Azer Kerimov, Problem Komitesi Başkanlığını ise Dr. Okan Tekman yapacak.

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Geçen yıl altın madalya kazandı

İlk kez 2012’de İngiltere’de düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nın ikincisi Lüksemburg’da yapıldı. Türkiye olimpiyatta iki yıl üst üste 1 Altın 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı. Geçen yıl ülkemize altın madalya kazandıran öğrencimiz Berfin Şimşek, aynı zamanda puan sıralamasında da 1. oldu.

Yarışmalarda derece alan öğrenciler, kazandıkları bilgi birikimi ve tecrübeyle sonraki yıllarda Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda derece almaları durumunda 20 bin TL’yi bulan para ödülleri, ilgili alanlarda devlet üniversitelerine sınavsız geçiş hakkı ve temel bilimlerde lisans eğitimlerine devam etmeleri durumunda aylık 2 bin TL burs imkanı kazanıyorlar.