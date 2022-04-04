Elindeki en büyük silahtı, tablo tersine döndü! Zelenski'nin yeni zorlu sınavı...

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Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı, eski komedyen Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine başlattığı işgal ile Batılı liderler ve Ukraynalı seçmenlerin kendine şüphe ile yaklaştığı acemi bir siyasi olmaktan çıkıp Ukrayna tarihindeki yerini sağlamlaştıran ve bir kriz komutanına dönüştü.

ZELENSKİ'Yİ BEKLEYEN YENİ SINAV

44 yaşındaki lider neredeyse her gün yeşillere bürünerek bazen bir masada otururken bazen de gecenin karanlığında dışarıda dururken video çekerek halkını gelmekte olan zorlularla ilgili uyarıyor. Ülkesindeki savaş 40. gününe girmiş ve barış müzakerelerinde ilerleme sağlanmış olsa da Ukraynalı lider şimdilerde yeni bir sınavla karşı karşıya...

Savaş alanındaki kayıplar, ekonomik yıkım ve büyük sivil acılar arasında savaşma iradesini sürdürmesi gereken Zelenski bir yandan askeri yardımların devam etmesini sağlamak için Batılı ulusların güvenini korumalı bir yandan da barış için kendi halkını kızdırmayacak kararlar almalı.



Ukraynalı lider bulduğu her fırsatta videolar yayınlayarak, destek çağrılarını tekrarlıyor

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BARIŞ KARARI ALMAK O KADAR DA KOLAY DEĞİL

Her ne kadar tüm dünya bölgeden gelecek bir barış haberini duymak için can atsa da Ukraynalı lider için bu kararı almak hiç de kolay değil. Moskova ile savaşı sona erdirmek için yapılacak herhangi bir siyasi anlaşmanın direniş ruhu ile bir araya gelen Ukrayna halkı tarafından kabul edilip edilmeyeceği bilinmiyor.

Dün Ukrayna'nın Bucha kentinde 410 sivilin cansız bedenine ulaşılması ve Rusya'nın yaptığı sivil katliamın gözler önüne serilmesi sonrası uzlaşmalar çok daha zor olabilir.

Washington Post Gazetesi'ne konuşan Amerikan Üniversitesi siyaset bilimi profesörü Keith Darden, Zelenski savaşta yoğun milliyetçilik duygularına güvendiğine dikkat çekerek, "Bu duygular aynı zamanda savaşı sona erdirmeyi son derece zorlaştıran etkenler" dedi.

DİRENİŞ VE ANLAŞMA ÇAĞRILARI ARASINDA BİR DENGE KURMALI

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Ukrayna hükümetine danışmanlık yapan eski milletvekili Alex Riabchyn "Ukraynalılar bu savaşı kazandığımıza inanıyorlar, bu yüzden uzlaşmayı kabul etmeyebilirler. Bunun bir ihanet olduğunu düşünebilirler" dedi.



Ukrayna genelkurmay başkanına danışmanlık yapan Serhiy Leshchenko ise halktaki geniş direnme arzusuna rağmen, kuşatma altındaki kentlerde savaşı durdurmak için anlaşma imzalanmasını isteyen Ukraynalılar olduğunu belirterek, “İnsanlar savaşı durmasını ve normal hayatlarının geri gelmesini istiyor” dedi.

Ukraynalı lider şimdi direniş arzusu ile yanıp tutuşan Ukraynalılar ve çaresizce barışın gelmesini bekleyip 'anlaşma çağrısında' bulunan sivil halk arasında bir denge kurmak zorunda.

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KİEV TÜRKİYE ZİRVESİNE HAZIRLANIYOR

Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılan heyet başkanı David Arakhamia geçtiğimiz günlerde Kiev'in Zelenski ile Putin arasında Türkiye'de gerçekleşecek görüşmeye hazırlandığını söyledi. Ancak Zelenski için yapılacak herhangi bir anlaşma politik soru işaretleri ile dolu.

DİREKSİYONU NATO'AN AB ÜYELİĞİNE KIRDI

Avrupa Birliği Ukrayna'ya her fırsatta destek mesajları yağdırsa da ülkenin hızlı üyelik talebi için henüz verilen bir cevap yok.

Zelenski arkasındaki olağanüstü halk desteğinden vazgeçmek niyetinde değil. Ayrıca barış için verilecek tavizlere halkın destek vermemesi durumunda bunun tek sonucunun savaşı uzatmak olacağını da biliyor. Ukraynalı lider işte tam bu noktada NATO çabalarından vazgeçerek Avrupa Birliği üyeliğini güvence altına almaya odakladı.

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BATI DA MOSKOVA DA HAFİFE ALDI

Ukraynalı lider Rusya'nın 24 Şubat'ta savaşı başlatması öncesi Batı, Moskova ve hatta kendi halkı içinde bile hafife alınıyordu. Savaşın ilk günlerine yaptığı cesaret gösterine rağmen birçok kişi Zelenski'nin Kiev'deki Rus işgalciler tarafından öldürüleceğini veya birkaç gün içinde başkentten kaçacağını düşündü. Ancak hem Zeleksi hem de Ukrayna ordusu beklenenden çok daha iyi performans gösterdi.

Ukraynalı lider şimdi hem savaş alanında hem de siyasi arenada güçlenmiş olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in karşına çıkacak. Zelenki'nin bu krizi halk arasında kabul edilebilir kalıcı bir barışa dönüştürüp dönüştüremeyeceğini gelecek günler ortaya koyacak.