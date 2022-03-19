Batı'da Zelenski endişesi! 'Farklı sinyaller gönderiyor, kafamız karıştı'

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Rusya'nın Ukrayna işgalinde bugün 24. gün. Avrupa'nın burnunun dibinde başlayan savaş, tahmin edilenin çok ilerisine gitmeyi başardı. Ukrayna ordusu ve halkının şaşırtan direnişi ile karşılaşan Rusya Devlet Başkanı Putin, sürecin bu kadar uzaması ve birliklerinin başarısız hamleleri karşısında öfkeliyken Ukrayna Lideri Zelenski cephesinde durumlar daha da karışık.

GÖRÜŞMELER GİZLİ, MÜZAKERE UNSURLARI ABD VE AVRUPA İÇİN HALA BİR SIR

Ülkesindeki artan can kaybı Zelenski'yi yıkıcı çatışmaya son vermek için Rusya'ya tavizler vermeye zorluyor ancak Ukraynalı liderin henüz teslim olmaya niyeti yok. Öte yandan iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin temel unsurları ABD ve Avrupalı liderler için sır olarak kalmaya devam ediyor.

Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasındaki gizli görüşmeler, çatışmayı sona erdirmenin anahtarını elinde tutsa da alınan kararlar Avrupa güvenliği için daha geniş sonuçlar doğurabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da siyasi değişimi zorlamak için askeri güç kullanabilirse aynı taktiği başka yerlerde de kullanabilir.

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ANLAŞMA SAĞLANIRSA YAPTIRIMLAR NE OLACAK?

NATO üyeleri egemenlik ve uluslararası hukuk ihlalleri hakkında göndereceği mesajdan korktukları için Putin'e çok fazla taviz veren bir barış anlaşmasına karşı çıkıyorlar. Üstelik herhangi bir potansiyel anlaşma, Rus güçlerini geri çekmesi karşılığında Moskova'ya yönelik yaptırımları kaldırması gerekecek olan Batı'nın desteğini de kapsayacak.



Batılı diplomatlar, kısa vadeli bir anlaşma ihtimalinin kasvetli göründüğünü ancak Zelenski'nin karışık sinyaller vermesinin, müzakerelerin gidişatı hakkındaki endişeleri artırdığını söylüyor.

Zelenski'nin verdiği karışık sinyaller Batılı liderler arasında henüz dile getirilmeyen bir paniğe de yol açtı. Üst düzey bir ABD'li yetkili, “Ukraynalıların şu an için geri adım attığına dair tarafımızda hiçbir belirti yok, savaşmak istiyorlar" dedi. Yetkiliye Ukrayna'nın müzakerelerle ilgili iyimser mesajları sorulduğunda "Bu konuda bizim de kafamız karıştı. Karışık mesajlar alıyoruz” dedi.

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ZELENSKİ İNANILMAZ BİR BASKI ALTINDA

Başka bir üst düzey yetkili, Zelenski ve Ukrayna halkının ateşkes ve Rus birliklerinin geri çekilmesi karşılığında neleri kabul etmeye istekli olduğu konusunda kesin bir sonuca varmadığını belirtti ve şunları söyledi;

"Ukrayna'da 'görüşmeleri duymak istemiyoruz, sonuna kadar savaşmak istiyoruz' diyenler var. 'En azından müzakere etmeye çalışın' diyenler de var. Zelenski şu anda inanılmaz bir baskı altında"

Bu hafta başlarında ABC News'e konuşan Zelenski “Diyalog için hazırım; ancak teslim olmaya hazır değiliz” dedi ve Rusya ile gerektiği kadar savaşma sözü verdi.

Zelenski'nin Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları ile Kiev'deki toplantısı ile ilgili konuşan üst düzey bir diplomat, “Zelenski, müzakere edilmiş bir anlaşmaya çok az ilgi gösterdi ve Ukrayna'nın Putin taleplerini değiştirene kadar savaşmaya devam etmesi gerektiğini söyledi” dedi.

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ZELENSKİ SAVAŞ DÖNEMİNDE POPÜLER HALE GELDİ

Washington Post Gazetesi'nde yer alan bir analizde Zelenski'nin savaş zamanında çılgınca popüler bir lider haline geldiğini ancak barış zamanında pek de sevilmeyen biri olduğuna dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi;

"Zelenski'nin karşı karşıya kaldığı zor görev onu köşeye sıkıştırmış durumda. Herhangi bir barış anlaşmasında çok fazla taviz verirse kendi halkına satmış gibi görünecek."

Öte yandan şu anda hükümete danışmanlık yapan eski milletvekili Alex Riabchyn "Ukraynalılar bu savaşı kazandığımıza inanıyorlar, bu yüzden acı verici uzlaşmaları kabul etmeyebilirler. Bunun bir ihanet olduğunu düşünebilirler" dedi.

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Gözler şimdi, NATO ve AB üyeliği konusunda kapıların suratına kapatıldığı Zelenski'nin kararında. Ukraynalı liderin verdiği karar hem kendi ülkesinin hem de Avrupa güvenliğinin geleceğini belirleyecek.