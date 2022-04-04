Dünyayı dehşete düşüren sözler... Rusya Bucha'daki görüntüler için 'suçlu'yu açıkladı

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Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesi ile dünyayı dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.

Bucha'da elleri arkadan bağlanmış yüzlerce sivilin cansız bedeni sokaklara saçılmış bir halde görüntülendi.

Ukrayna'nın 'soykırım' olarak nitelendirdiği bu olay ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Bucha sadece buzdağının görünen kısmı.

Ukraynalı uzmanlar, yerel halkın Putin'in güçlerinin çocukları öldürdüğünü, toplu tecavüzlere maruz kaldığını ve yargısız infazlar gerçekleştirdiğini iddia etti.

Aynı açıklamada Rus birliklerinin çekildiği bazı kasabalarda Bucha'da ortaya çıkanlardan daha kötü görüntüler gelebileceğinin altı çizildi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Bucha kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'

Söz konusu görüntülerin Rusya'nın itibarını lekeleme planının bir parçası olduğunu öne süren Zakharova, bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı.

ZELENSKİ: UKRAYNA SOYKIRIM YAPIYOR



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın işgalinin tüm ülkeye yapılan bir işkence olduğunu söyledi.

Amerikan CBS televizyonuna çevirmen aracılığıyla konuşan Zelenskiy, Ukrayna halkının Rusya2ya boyun eğmek istemediğini, bu yüzden yok edilmeye çalışıldığını belirtti.

Zelenski 'Rusya'nın soykırım yapıp yapmadığı' sorusuna "Evet, bu bir soykırım. Bir ulusun tamamen yok edilmesi. Biz Ukrayna vatandaşlarıyız, 100'den fazla halktan oluşuyoruz. Bu yaşananlar, tüm bu halkların yok edilmesi" dedi.

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Rus ordusunca işlendiği iddia edilen savaş suçlarının derhal araştırılıp cezalandırılacağını da açıklayan Zelenskiy, bu iş için uluslararası uzmanlardan, savcı ve hakimlerden oluşan bir ekibin kurulduğunu aktardı.

Ukrayna başsavcılığı Kiev yakınında bulunan ve Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde geri çekildiği kentlerde 400 ceset tespit edildiğini açıkladı.

'SAVAŞ SUÇUNUN KANITI'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sokaklardaki ceset görüntülerinin "karnına indirilmiş bir yumruk" gibi olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Rusya'nın İrpin ve Bucha'daki sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğinin yeni bir kanıtı" dedi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaşananların "korkunç bir savaş suçu" olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüntülerin "dayanılamaz" olduğunu söyledi ve yeni yaptırım çağrısında bulundu.

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Öte yandan Ukrayna’nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha kentinde Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus konvoyu görüntülendi.

Şehirde Ukrayna güçleri tarafından pusuya düşürüldükten sonra insansız hava araçları tarafından imha edilen çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan Rus konvoyu görüntülendi. Rusların bölgeden çekilmesinin ardından görüntülenen noktada yaşanan patlamanın büyüklüğü ve tankların parçalarının sokağın her noktasına dağıldığı görüldü.