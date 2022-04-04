Bucha katliamı dünya basınında: Soykırım...

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunması dünyayı ayağa kaldırdı.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Kiev bölgesindeki şehirlerde sivillere ait 410 cansız bedene ulaşıldığını açıklarken İngiliz Mirror gazetesi bu gelişmeyi 'soykırım' manşeti ile okurlarına duyurdu.

'Bu Gerçek Barbarlık': Rus İşgali Altında Yaşam ve Ölüm başlığı ile Ukrayna'daki son gelişmeleri okurlarına duyuran New York Times, haberinde Rus işgali altında yaşayan sivillerin hikayelerine yer veriyor.

Bucha'dan gelen bir görüntüye manşetinde yer veren Guardian ise 'Bucha'da Korku: Rusya, işkence yapmak ve sivilleri katletmekle suçlanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Times'ın manşetinde 'Siviller sokaklarda kurşuna dizildi' yazıyor ve gazetecilerin Bucha'daki iki bölgeyi ziyaret ettikten sonra birçok kurbanın infazı andıran şekilde bağlı oldukları belirtiliyor.

İnternet sayfasının sür manşetinde 'Bucha katliamının görgü tanıkları şimdi konuşuyor' başlıklı bir habere yer veren Alman Bild gazetesi 'katliam'dan sağ kurtulan görgü tanıklarının ifadelerine geniş bir yer ayırdı.

Financial Times ve The Telegraph ise yaptırımlar konusuna odaklanıyor. Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel, Bucha katliamının ardından yeni yaptırımların yolda olduğunu söyledi. AB diplomatlarının Çarşamba günü ek önlemleri görüşmeleri bekleniyor.

'Putin'in insanlık üzerindeki lekesi' manşeti ile çıkan Daily Mail, Ukrayna'da yaşananları Nazilerin vahşeti ve Stalin'in Büyük Terörü ile kıyaslandığını belirtiyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'dan alıntı yapan Metro, DEAŞ'tan daha kötü' manşeti ile Bucha'daki gelişmeyi okurlarına duyurdu.

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HANGİ LİDER NE TEPKİ VERDİ?

Buch'dan gelen görüntüler ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sokaklardaki ceset görüntülerinin "karnına indirilmiş bir yumruk" gibi olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Rusya'nın İrpin ve Bucha'daki sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğinin yeni bir kanıtı" dedi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaşananların "korkunç bir savaş suçu" olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüntülerin "dayanılamaz" olduğunu söyledi.

ZELENSKİ: DERHAL ARAŞTIRMAYA BAŞLIYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunca işlendiği iddia edilen savaş suçlarının derhal araştırılıp cezalandırılacağını açıkladı.

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Bu iş için uluslararası uzmanlardan, savcı ve hakimlerden oluşan bir ekibin kurulduğunu aktaran Zelenskiy, Rusya'yı "soykırımla" suçladı.

Ukrayna başsavcılığı Kiev yakınında bulunan ve Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde geri çekildiği kentlerde 400 ceset tespit edildiğini açıkladı.

RUS ORDUSU ÇEKİLDİ DEHŞET ORTAYA ÇIKTI

Dün çekildiği Kiev banliyölerine Ukrayna askerleri ve gazeteciler girdi. Ortaya çıkan manzara ise korkunç.

Önceki gün BBC muhabiri, Rus ordusunun çekildiği Kiev dışındaki E-40 otoyolunda, sadece 200 metrelik bir alanda çoğu yanmış halde 13 ceset gördüğünü bildirmişti. Dün de AFP muhabirleri, başkent yakınlarındaki Bucha’da sivil giyimli 20 ceset tespit etti.

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ELLERİ ARKADAN BAĞLI

Çekilen fotoğraflarda bu kişilerden en az birinin başından vurulduğu ve ellerinin beyaz bir bez parçasıyla arkadan bağlandığı görülüyor. Bucha Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, sokaklardaki cesetlerin yanı sıra Rusların açtığı bir toplu mezarda 280 sivil bulunduğunu, çoğunun başlarından vurularak infaz edildiğinin anlaşıldığını söyledi. Amerikan TV kanalı CBS’e konuşan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Bu bir soykırım” dedi.

RUSYA'DAN YANIT: GÖRÜNTÜLER KURGU

Zelenski, “Rusya’nın savaş suçlarının araştırılması için özel bir mekanizma” kurduklarını da açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Bucha’dan gelen görüntüler için “provokasyon ve kurgu” ifadesini kullanarak “Rus askerlerinin tek bir bölge sakinine bile zarar vermediğini, aksine sivillere insani yardım dağıttığını” belirtti.