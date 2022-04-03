Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Ukrayna açıkladı: Tüm bölge Ruslardan kurtarıldı! İşte Putin'in tank mezarlığı

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Rus ordusu pek çok bölgeden çekiliyor. Bazıları bunu ordunun yeniden organize olması için atılan bir adım olarak görürken gelen görüntüler yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Rus ordusunun kayıpları Ukrayna birliklerinin Kiev bölgesinin kontrolünü ele geçirmesi ile ortaya çıktı.

Maliar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Irpin, Bucha, Gostomel ve tüm Kiev bölgesi işgalciden kurtarıldı' ifadesine yer verdi.

GÖRÜNTÜLER GELDİ: PUTİN'İN TANK MEZARLIĞI

Bölgeden gelen yeni görüntüler Rus ordusunun uğradığı yıkımı gözler önüne serdi. İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Putin'in tank mezarlığı' başlığı ile okurlarına sundu.

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Kiev dışındaki banliyö yerleşim yerleri olan olan Irpin ve Bucha, bu hafta Ukrayna ordusu tarafından geri alındı. Her iki kasaba da büyük yıkıma ve yüksek sivil ölüm oranlarına maruz kaldı.

'CESETLER SOKAKLARA SAÇILDI'

Bucha Belediye Başkanı, kasabadaki bir toplu mezara 280 kişinin gömüldüğünü ve cesetlerin sokaklara saçıldığını söyledi.

Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Markuşin’de bölgenin düşman askerlerinden arındırıldığını duyurarak, “Kiev bölgesinin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini haber vermekten mutluyum. Şimdi en önemli görevimiz altyapı çalışmalarını, elektrik noktalarını, suyu, kanalizasyonu ve gazı onarmak. Personeller çalışmalarına başladı ve Pazartesi gününden itibaren onarım çalışmaları başlayacak” dedi.

Rus ordusu bazı bölgelerden çekilmeye devam ederken, bazı bölgelerde varlığını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak dün çekilme sürecine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Podolyak açıklamasında 'Rusya, Ukrayna’nın güney ve doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerden çekiliyor. Sonra sessizce işgal edecekler, hava savunma sistemi kuracaklar, kayıplarını azaltıp şartlarını dikte edecekler. Eğer Rusları oralardan da öte sürmek istiyorsak ağır silahlar olmadan olmayacak' ifadelerine yer vermişti.

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'PUTİN - ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ YA ANKARA YA DA İSTANBUL'DA OLACAK'

Öte yandan iki ülke arasında gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu sonuçlar gelmeye başladı.

Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia, Rusya’nın Ukrayna tarafından İstanbul’daki müzakere toplantısında sunulan tekliflerin Kırım konusu hariç kabul edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

'Biz İstanbul’daki görüşmede pozisyonumuzu Ukrayna tarafı olarak belirttik. Prensip olarak Rusya resmi olmayan cevabını verdi ve Kırım hariç tekliflerimizi kabul etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba, Rusya’nın cevabını yazılı olarak istedi. Zelenskiy ve Putin görüşmesi de büyük ihtimalle ya İstanbul’da ya da Ankara’da gerçekleşecek. Görüşme için evraklar hazırlandı.'