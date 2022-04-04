Almanya'dan flaş adım... Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısı!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'dost olmayan ülkeler'den doğal gaz ödemelerini Ruble ile alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının yankıları sürerken Almanya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan doğalgaz ihracatını yasaklamayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bakanın açıklamaları Ukrayna'nın Bucha kentinden gelen ve sivillerin öldürüldüğünü gösteren görüntülerin ardından Rusya'ya tepkinin artması sonrası geldi.

Alman devlet medyası ARD'ye konuşan Bakan Lambrecht "Buna bir yanıt verilmeli, bu suçlar cezasız kalamaz" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Putin ve destekçilerinin eylemlerinin sonuçlarına katlanacaklarını belirtti.

Avrupa'nın doğalgazının yaklaşık yüzde 40'ı Rusya'dan geliyor. Rus gazi özellikle Alman endüstrisi için büyük önem taşıyor.

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Doğalgazı ruble ile satma kararının ardından Kremlin'den yeni bir açıklama gelmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu modelin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söylemişti.

Dün ülke basınına konuşan Peskov, dolar ve euroya olan güvenin erozyona uğradığını iddia etmiş ve 'Bu süreç durdurulamaz, artarak devam edecek' demişti.

Rusya için tam bir izolasyonun imkan dahilinde olmadığının altını çizen Peskov, bunun modern dünyada teknolojik açıdan imkansız olduğunu belirtmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.