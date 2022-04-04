Sürgündeki Rus oligark açıkladı: 'Putin çıldırdı, yeni hedefi Baltık ülkeleri olacak'

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Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan sonra atacağı adımlara odaklandı. Sürgündeki Rus oligark Mikhail Khodorkovsky CNN'e verdiği röportajda bundan sonraki sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu.

ESTONYA, LETONYA VE LİTVANYA İŞGAL EDİLEBİLİR

'Putin'in kafasındaki savaş aslında Ukrayna ile değil ABD ve NATO ile, bunu defalarca kez söyledi' diyen Khodorkovsky Rusya'nın bundan sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olduğunu ve Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal edilebileceğini iddia etti.

RUSYA'NIN EN ZENGİN ADAMIYDI

Rusya'da eski bir petrol kralı olan Mikhail Khodorkovsky 2003 yılına kadar Rusya'nın en zengin adamı olarak kabul ediliyordu. Siyasi nedenlerle Putin'le arası açılan oligark mali suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve 9 yıl hapse mahkum edildi. 2013 yılında hapishaneden çıkan Khodorkovsky o tarihten beri Kremlin ve Putin'e yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyor.





Sürgündeki Rus oligark Mikhail Khodorkovsky /AFP

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PUTİN ÇILDIRDI, KESİNLİKLE EMİNİM BU SON SAVAŞ OLMAYACAK

CNN'den Fareed Zakaria'ya konuşan Rus oligark, Ukraynalıların işgale direnişi nedeniyle Putin'in çıldırdığını belirterek saldırıların tırmanabileceği endişesini dile getirdi

Khodorkovsky, "Putin Ukrayna'da kazandığına karar verirse, bunun son adım, son savaş olmayacağına kesinlikle eminim. Bir sonraki adımlar Baltık ülkeleri olacak." dedi.

'PUTİN'E KARŞI BİRLEŞİN' ÇAĞRISI

Khodorkovsky geçtiğimiz günlerde Londra'da yaptığı açıklamada Rus oligarklara 'Putin'e karşı birleşme çağrısı' yapmıştı.



Khodorkovsky, Rus milyarderlerin kendilerine yönelik yaptırımların kaldırılmasını için Putin'den bağımsız olduklarını göstermeleri gerektiğini belirtti ve "Mikrofona çıkıp Ukrayna'ya karşı savaşın bir suç olduğunu ve Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söylemelisiniz. Bunu söyleyin, o zaman Putin'in sizin üzerinizde hiçbir etkisi olmadığını anlaşılacaktır." dedi.

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BALTIK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Hepsi NATO üyesi olan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya ile ilgili endişeler şimdiye kadar sadece Khodorkovsky değil birçok savunma yetkilisi tarafından da dile getirildi.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce ABD'nin "NATO topraklarının her karışını savunacağını " söylemiş ve Amerikan birliklerini bölgeye sevk etmişti.