Zelenski’nin sığınağında bir gün: Günde kaç saat uyuyor, suikasttan nasıl kaçıyor, ailesi nerede?

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üzerinden 5 hafta geçti. Bir yandan barış görüşmeleri bir yandan da çatışmalar devam ediyor. Dünyanın gözleri önünde karşı karşıya gelen iki ülkenin liderleri Putin ve Zelenski, aynı zamanda dünyanın haklarında en çok konuşulan kişileri haline de geldi.

Rus lider Putin dünyadan tepki çekerken Ukrayna lideri Zelenski de ‘komedyen’ başkan imajından sıyrılarak adeta uluslararası çapta bir kahramana dönüştü. Savaşın şiddetli bir yoğunlukta devam etmesine karşı Zelenski, sık sık kameraların önüne geçip açıklamalar yapıyor ve dünya liderleriyle görüşüyor. Peki Zelenski’nin bir günü nasıl geçiyor? Nasıl saklanıyor ve korunuyor? İşte merak edilen sorular hakkında detaylı analizler…

Kremlin güçleri Ukrayna içinde ilerleyişini sürdürürken Volodimir Zelensky günde sadece iki saat uyuyor. Günlerini de çok sıkı korunan bir sığınakta geçiriyor. Ancak Zelenski bu sığınakta esaret durumunu üç dört günde bir bozuyor ve dışarıda görüntü veriyor.

Tüm konuşmalarında yüzü yorgun ama kararlı görünen bir lider

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ZELENSKİ HANGİ KOŞULLARDA YAŞIYOR?

Yetkililer bunun sebebinin Ukrayna liderinin durumu kendi gözleriyle de mutlaka görmek istemesi olduğunu söylüyor.

Zelenski geçen hafta ilk olarak bir Rus medyasına bir röportaj verdi. Ancak Rusya medya denetleme kurulu Roskomnadzor, bu söyleşinin yayınlanmasını engelledi. 5 farklı kanaldan gazetecinin birlikte gerçekleştirdiği söyleşide Zelenski’nin söylediği her şeyin el değmemiş kaydının yayınlanacağına söz vermişti.

Zelenski’nin ailesinin nerede olduğu ise bilinmiyor. Savaşın ilk günlerinde Zelenski, kendisinin ve ailesinin Rus suikastçılarının ilk hedefi olduğunu açıklamıştı. First Lady’nin ve Zelenski’nin iki çocuğunun Ukrayna sınırları içinde bilinmeyen bir yerde sıkı şekilde gizlendiği ve korunduğu tahmin ediliyor.

Zelenski'nin eşi ve çocuklarının yeri bilinmiyor

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Zelenski Rus medyasına verdiği röportajda kendisine yöneltilen bir soruya cevap verirken “Size basitçe evet haya da hayır cevabı veremiyorum. Sorununa böyle bir açıklamayla karşılık veriyorum çünkü dün gece hiç uyumadım.” diyordu.

NEREDEYSE HİÇ UYUMUYOR

Prag’daki bir üniversitede Rus Çalışmaları hocası olarak görev yapan siyaset bilimcisi Alexander Morozov, bu röportajdan sonra yaptığı bir paylaşımda “Bu röportaj muazzam bir başarı. Zelenski’nin bir aydır günde iki saatten fazla uyumadığı açık. Ve kritik insomnia (uykusuzluk hastalığı) durumuna düşebilecek haldeyken bile çıkıp bu konuşmayı yapabildi. Bu türden bir stresi 30 gün boyunca hiç kesintisiz deneyimlemek çok zor. Üstelik bu durum bir kişiyi rahatlıkla nefret söylemine yöneltebilecekken o yine de insani yönleri vurguluyor. Açık ve samimi şekilde konuşuyor.” diyor.

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Zelenski, Mariupol hakkında yaptığı konuşmalarda da tüm kötü koşullara rağmen cepheyi terk etmeyen askerlerine seslenerek “Her şeye rağmen Rus güçlerine teslim olmayı ve itaat etmeyi reddeden askerlerimizin aileleriyle görüştüm. Hem de günde iki kez. Bunun için özel olarak zaman yarattım. Onlara cephedeki sevdiklerinin geri döneceklerini söyleyerek yüreklendirdim.” diyor.

Zelenski ülkesindeki büyük ve küçük tüm şehirlerin bir bir nasıl yıkıma uğradığını anlatırken “Evet küçük yerlerdi ama birilerinin yazlık evi, birilerinin büyükannesinin evi oradaydı. Şimdi hepsi yok oldu. Artık sokakalr bile yok, sokak lambası bile kalmadı.” ifadelerini kullanıyor. Zelenski birkaç günde bir mutlaka dışarı çıkıp olan biteni kendi gözleriyle görmek istiyor

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"NELER OLUP BİTTİĞİNİ BAŞKA ŞEKİLDE ÖĞRENEMEM"

Economist dergisine verdiği söyleşide ise Zelenski “Zaman zaman ‘kalesinden’ çıkmanın önemini vurgularken Rus lider Putin’in ise neredeyse 20 yıldır bir sığınakta saklanarak yaşadığını ima ediyor.

“Eğer 3-4 gün boyunca sığınaktan çıkmazsam dünyada neler olup bittiğini anlayamam.” diyen Zelenski’nin metal kaplamlı sığınağı keskin nişancılar tarafından korunuyor. Sığınakta, füzeli saldırılara karşı hava savunma sistemi de var.

Mart başında yaptığı ve tüm dünya tarafından dinlenen konuşmasında “Korkmuyorum. Buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Hepimiz olmamız gereken yerdeyiz. Ekibim de benimle birlikte; Kiev’de. Hepimiz gerçekleşmesi kesin olan zaferimiz için birlikte çalışıyoruz.” sözlerini kullanmıştı.

Zelenski'nin Rus gazetecilerle yaptığı röportaj büyük ses getirdi

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Zelenski’nin bir yandan suikasttan korunmak için saklanırken bir yandan da sürekli dünya liderlerine seslendiği konuşmalar yapması ülkesinin işine farklı şekillerde de yarıyor. Zelenski daha iki gün önce Avustralya parlamentosunun önünde yaptığı konuşma sayesinde bu ülkeden Ukrayna’ya çok kritik önemdeki ‘Bushmaste’ askeri araçları almayı garantiledi.

AİLESİNİ GÖREBİLİYOR MU?

Tüm bu yaşananların arasında Zelenski’nin ailesinin görüp göremediği ise bilinmiyor. Zelenski’nin 44 yaşındaki eşi Olena, 17 yaşındaki kızı Oleksandra ve 9 yaşındaki oğlu Kyrylo’yu en son ne zaman yüz yüze görebildiği hakkında net bir bilgi yok. Yakın zamanda CNN’e verdiği bir demeçte Ukrayna lideri ailesiyle periyodik olarak konuşabildiğini söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.

Zelenski’nin eşi, Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska ise savaşın başından beri sosyal medyada oldukça aktif. Sürekli olarak ülkesinin içinde bulunduğu durumla ilgili paylaşımlar yapan Olena, dünyaya da yardım çağrıları yapıyor. ABC New’a verdiği demeçte First Lady, kocasının hayatı için endişelendiğini açıklamıştı.

Zelenski'nin eşi Olena eşinin güvenliğinden kaygı duyduğunu açıkladı

Zelenski’nin, savaşın başından bugüne kadar bir düzine suikast girişiminden kurtulduğu iddia ediliyor.