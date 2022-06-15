Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'Erdoğan' açıklaması! 'Buluşmalı ve konuşmalyız'

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı skandal açıklamalar ve Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandırması ile başlayan gerilimde Türkiye tavrını net bir şekilde korurken Yunan başbakandan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"GERİLİM YÜKSELSE DE DURUM KÖTÜ DEĞİL"

Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği röportajda Türkiye ile olan ilişkiler hakkında konuşan Kiryakos Miçotakis son dönemde gerilim yükselse de Türkiye ile ilişkilerin 2020 yılındaki kadar kötü olmadığını belirtti.



Miçotakis açıklamasında, "Sözlü bir gerginlik var ama saha böyle bir şey söz konusu değil. Umarım o noktaya gelmeyiz" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İLE BULUŞMALI VE KONUŞMALIYIZ"

Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde şimdiye kadar birçok dalgalanma gördüğünü belirten Yunan Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Stratejik Konsey Toplantısı'nı iptal etme kararından geri adım atmasını umduğunu belirterek, "Erdoğan ile buluşmalı ve konuşmalıyız" dedi.

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Komşu iki ülkenin liderinin kaçınılmaz olarak bir araya geleceğini belirten Miçotakis, "Oturup tartışmamız gerekiyor. Sorunlarımızı çözebilmek için aynı çerçevede buluşmamız gerekli" ifadelerini kullandı.

TÜRK HALKI İLE BİR SORUNUMUZ YOK

'Temel sağduyu hakim olursa' ilişkilerin daha fazla bozulmayacağını söyleyen Miçotakis, "İlişkilerde mantık üstün çıkmazsa ne gerekiyorsa yaparız. Yunanistan halkı kendini güvende hissetsin" dedi ve ekledi;



"Türkiye ve Türk halkı ile herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'de derinlemesine düşünen hiç bir insanın Yunanistan'ın kendilerini tehdit ettiğine inandığına zannetmiyorum."

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ERDOĞAN 'BENİM İÇİN MİÇOTAKİS YOK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki sözlerine çok sert tepki göstermiş ve Miçotakis'in "Türkiye'ye F-16 vermeyin" talebine karşılık şunları söylemişti;

"Bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Görüşmeyi yapmayacağız. Biz sözünde duracak, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Efes 2022 tatbikatında yaptığı konuşmadan bir kare...

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YUNANİSTAN'A SERT UYARI: ŞAKA YAPMIYORUM, AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde İzmir Seferihisar’da düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı’nda yaptığı açıklamada Atina yönetimini Ege'deki adalar konusunda net bir dille uyarmış ve "Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıklarla sonuçlanacak hayallerden, söylem ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Yunanistan’ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

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Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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