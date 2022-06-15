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Evrende yalnız mıyız? Çin'den flaş 'dünya dışı medeniyet' açıklaması

#Çin#Uzay#Bilim
Evrende yalnız mıyız Çinden flaş dünya dışı medeniyet açıklaması

Dünya Çin'den gelen haberi konuşuyor... Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi gazetesi dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde 'uzaylı medeniyetlerden sinyal almış olabiliriz' denildi. haber kısa süre içinde yayından kaldırıldı.

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İnsanoğlu yüzyıllardır evreden yalnız olup olmadığını merak ediyor.

Bunun cevabını aramak için pek çok projeye imza attık, milyarlarca dolar harcadık.

'Evrende yalnız mıyız?' sorusuna yanıt arayan bilim dünyası Çin'den gelen haberi konuşuyor.

Zira Devlete bağlı Science and Technology Daily (STD), Çin'in Sky Eye (Gök Gözü) teleskobunun uzaylı uygarlıkların belirtilerini yakalamış olabileceği duyurdu.

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'SİNYALLER DAHA ÖNCE SAPTANANLARDAN FARKLI'

ABD merkezli Bloomberg'de yer alan habere göre, STD saptanan dar bantlı elektromanyetik sinyaller, daha önce yakalananlardan farklı olduğunu yazdı.

Raporda dünya dışı medeniyet arama çalışmalarında görev alan Çinli bilim insanı Zhang Tonjie'ye atıfta bulunuluyor.

Evrende yalnız mıyız Çinden flaş dünya dışı medeniyet açıklaması
Düşük frekanslı radyo frekanslarına karşı oldukça hassas olan teleskop bu nedenle diğer teleskoplara göre çok farklı sinyaller yakalıyor.

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Zhang, söz konusu sinyallerin bir tür radyo paraziti olabileceğinin altını çiziyor ve kesin bir sonuca varmak için daha fazla araştırma gerektirdiğini belirtiyor.

HABER YAYINDAN KALDIRILDI

Söz konusu haberin Çin merkezli gazeteden çıkartılması tartışmaları daha da alevlendirdi.

Sosyal medyada trend olan haber ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmiş değil.

Çin'in Guicou eyaletindeki Pingtang kasabasında bulunan 500 metre çapındaki Küresel Diyafram Radyo Teleskopu’nun (FAST) radio astronomi konusunda araştırma ve teknolojik gelişimini artırmak için kurulmuştu.

Yapımına 2011 yılında başlanan 'Gök Gözü' adlı teleskop, yaklaşık 180 milyon dolara mal olmuş ve teleskop 2016’da faaliyete geçmişti.

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